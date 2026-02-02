El Mensajero vuelve a la zona de promoción

El tramo inicial transcurrió con dominio alterno. El Lanzarote creó peligro con saques de esquina; mientras que David Grande tuvo la primera del Mensajero tras no conectar por poco un centro de Ale.

Ya en el minuto 27, Grande rompió el empate inicial aprovechando un servicio de Vianney. Tras ello, el Mensa se mostró más cómodo y Vianney rozó el segundo al lanzar una falta que detuvo Ruymán. Antes del descanso fue Ale Ojeda quien estuvo cerca de ampliar diferencias tras rematar un centro de Michael al segundo palo, pero su golpeo lo repelió el poste.

El conjunto lanzaroteño trató de dar un paso al frente en la reanudación y dio un aviso en el primer minuto de la segunda mitad por medio de Javi Martín, sin éxito en la definición. En la réplica, Leo tampoco estuvo acertado desde el borde del área, aunque las acciones más claras siguieron llegando sobre el marco de Hormiga, quien detuvo el intento de Édgar.

El segundo tanto volvió a caer hacia el bando mensajerista pasada la hora gracias a una pena máxima provocada por David Grande al ser derribado por Ruymán, siendo Vianney el encargado de lanzar desde los once metros. Cinco minutos después, el máximo goleador de la categoría, David Grande, hizo el 3-0 a pase de Ale Ojeda.

El Lanzarote no se rindió y creó ocasiones. Las más claras fueron de Machín, primero con un testarazo que desvió Hormiga y luego con un lanzamiento al palo.