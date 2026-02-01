Waterpolo / División de Honor Masculina
El Tenerife Echeyde cae ante un efectivo Terrassa
Los tinerfeños no empiezan con buen pie la segunda vuelta y sufren una derrota frente a un rival superior en los últimos cuartos
El Echeyde abrió la segunda vuelta liguera con derrota en casa frente al Terrassa (11-16), un duro golpe tras dos meses de parón. Los tinerfeños, décimos, buscaban repetir las gestas de 2024 y 2022 ante el cuarto clasificado, con bajas y retornos importantes: Sergio Prunell sancionado, pero con Javier Gorría y el portero Davor Skokandic de vuelta.
El partido arrancó con un gol tempranero del Terrassa por Lars Ten Broek (0-1), pero el Echeyde reaccionó con Luis Araya (1-1) y Tom De Weerd (2-1). Un parcial visitante de 0-3, con Broek y Bargalló, cerró el primer cuarto 2-4. La reacción local llegó liderada por Gorría, debutante espectacular con dos golazos y el rebote de De Weerd, remontando 2-4 a 5-4.
Terrassa no tardó en responder: Gerard Cuacos y un penalti de Bargalló pusieron 5-6, y Óscar Blasco amplió la renta (5-7). Gorría recortó distancias (6-7), pero la tercera manga fue un desastre para el Echeyde. Sin Araya efectivo, parcial de 0-3 y 6-10, con Broek, Cuacos y Bargalló imparables. Un gol más de Alarcón y otro de Bruce llevaron la máxima ventaja visitante, 7-12.
En el último cuarto, el Echeyde logró algunos goles (Gorría, Álex Andión y Nacho Gutiérrez), pero Terrassa controló hasta el 11-16 final. La caída entra dentro de lo esperado, aunque corta cualquier opción de acercarse al playoff europeo.
La nota positiva fue el gran debut de Gorría. Ahora, el Echeyde se prepara para recibir al líder Barceloneta (martes 12:00) y visitar al Sant Andreu el próximo sábado.
