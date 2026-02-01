El Cisneros Alter cae en casa ante un sólido Manacor

El Cisneros Alter no pudo hacerse fuerte en el Juan Ríos Tejera y cayó ante un sólido Manacor, en el tercer partido consecutivo en casa de los tinerfeños. Tras el paréntesis vivido en el Quico Cabrera por la Copa de la Reina, jugadores y aficionados regresaban al recinto lagunero con ganas de voleibol de alto nivel, pero el encuentro no sonrió a los locales.

El partido arrancó con protagonismo para el tinerfeño y excisnerista Carlos Nieves, autor de tres puntos clave que dieron ventaja inicial a los baleares (7-8). Aun así, los pupilos de Miguel Rivera saltaron a la pista muy concentrados, liderados por un Sergio Noda que asumió galones en ataque desde el inicio.

El buen ritmo se mantuvo, aunque el Manacor subió una marcha más de la mano de Gustavo Romani, que firmó dos puntos consecutivos para el 11-14 y obligó a Rivera a parar el partido. Tras el tiempo muerto, Mateusz Frac tomó el mando y anotó cuatro puntos seguidos (16-20). En un final de set con errores en ambos bandos, la renta visitante fue suficiente para cerrar el parcial por 22-25.

El Manacor prolongó su inercia positiva al inicio del segundo set, con un parcial de 1-4. Pero el Cisneros no estaba dispuesto a bajar los brazos. Con paciencia, trabajo y un rally espectacular –defensa imposible de Noda incluida–, un potente blockout de Víctor Andreu devolvió la igualdad (6-6).

El set avanzó con máxima igualdad, empates constantes (11-11, 15-15) y sin que ninguno lograra despegarse. Ya en los compases finales, con 20-20 y tras más de 35 minutos de intensidad, el equipo dirigido por Alexis González volvió a mostrar mayor empuje y cerró el parcial por 24-26.

La tercera manga arrancó con buenas sensaciones para el Cisneros Alter, que se adelantó pronto (4-1) y sostuvo la ventaja durante buena parte del set. Un nuevo blockout de Andreu mantenía a los locales por delante (13-12), pero el Manacor reaccionó y, con Romani nuevamente decisivo, dio la vuelta al marcador (14-16) para sentenciar el duelo por la vía rápida (21-25).

Ahora, tras tres jornadas consecutivas en casa, el Cisneros Alter afronta una nueva salida para medirse al Conqueridor Valencia.