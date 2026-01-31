El Marino, con doblete de Pirri, da la sorpresa

El Marino sorprendió al Tenerife C en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (0-2). Los primeros compases fueron de dominio alterno, hasta que pasado el ecuador de la primera mitad, Pirri adelantó al cuadro marinista y amplió diferencias antes del descanso. Tras el receso, el filial estiró sus líneas, pero el conjunto sureño se hizo fuerte en defensa y aguantó el resultado.

Trató de sorprender el cuadro sureño durante los compases iniciales, en los que Facu Valiente y Jesús dispararon ligeramente desviado. Por su parte, el filial tardó en asentarse, pero neutralizó paulatinamente la situación sobre el campo y Manu Montero protagonizó la primera llegada clara con un golpeo elevado. En la réplica visitante, Carlos obligó a estirarse a Iván al cabecear un saque de esquina.

En el minuto 25, ya con el duelo igualado, Lie provocó una pena máxima que Pirri se encargó de transformar en el 0-1. El gol dejó tocado a los de Rayco García, que pocos minutos después encajaron otro tanto, obra del propio Pirri con un tiro cruzado tras una acción embarullada en el área. Antes del descanso, Facu Pérez pudo hacer mas grande las diferencias en el marcador, pero no acertó en la definición y con el 0-2 acabó el primer tiempo.

El Tenerife C, con un triple cambio, dio un paso al frente al regreso de vestuarios, pero se topó con un conjunto visitante muy seguro en defensa que taponó los espacios y apenas concedió llegadas claras sobre el marco de David. Bruno, y Noda en dos ocasiones, fueron los únicos que lograron romper la muralla defensiva rival, aunque no estuvieron acertados en la definición.

El Marino, por su parte, tuvo la opción de sellar la goleada en la recta final por medio de Pirri, quién vio adelantado a Iván Alonso y trató de sorprenderle desde lejos, pero el portero blanquiazul reaccionó a tiempo y evitó el triplete del atacante marinista, aunque no la derrota. n