El Cisneros vuelve a casa para medir su ambición

El Cisneros La Laguna vuelve al Ríos Tejera. Después de mudarse momentáneamente al Quico Cabrera para medirse al CV Guaguas, el conjunto tinerfeño regresa hoy a su casa habitual. A las 19:00 horas, los de Miguel Rivera reciben al Conectabalear Manacor, otro de los equipos potentes de la Superliga Masculina.

Se trata del tercer encuentro consecutivo de los cisneristas como locales. Previamente ganaron 3-2 al Servigroup Playas de Benidorm y no pudieron ante los amarillos en el citado derbi canario (1-3). Con estos resultados, el combinado colegial ocupa la séptima plaza liguera con 20 puntos, tres por encima de su más inmediato perseguidor (UC3M Voleibol Leganés) y a dos de Conqueridor Valencia (quinto) y Pames Teruel (sexto).

Por su parte, el Conectabalear Manacor es el cuarto clasificado con 27 tantos. En este 2026, los baleares llevan dos victorias y una derrota, venciendo 3-1 al Bus Leader San Roque este pasado sábado.

Tras una semana de entrenamientos preparando el partido, Miguel Rivera comenta que el equipo «afronta este encuentro sabiendo de la importancia de los tres puntos». Sobre su rival, el técnico del Cisneros La Laguna comenta que «es un equipo con un sistema de juego muy marcado, en el que sus centrales tienen una gran importancia en ataque». Destaca que son «muy agresivos desde el saque», por lo la línea de recepción cisnerista «debe seguir igual de bien que en los últimos partidos».

El Haris, ante la revelación.

También hoy, el Tenerife Libby’s La Laguna afronta una nueva salida liguera para medirse al Melilla, en el duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Iberdrola en el Pabellón Javier Imbroda. El choque, que dará comienzo a las 16:00 horas, supondrá además el estreno de de la reciente incorporación blanquiazul, la húngara Darina Kumanova.

El conjunto lagunero llega al compromiso en su mejor momento de la temporada. Con dos victorias y seis puntos, el Libby’s afronta la jornada fuera de los puestos de descenso. Por su parte, el Melilla, quinto, pese a ser una de las revelaciones de la temporada, acumula dos derrotas consecutivas por la vía rápida ante el Heidelberg, primero en la pasada jornada de Liga y después en los cuartos de la Copa. n