Voleibol
Darina Kumanova refueza al Libby’s
La receptora búlgara llega procedente del Fiaes portugués, en el que coincidió con el ahora entrenador blanquiazul Ricardo Lemos
El Tenerife Libby’s La Laguna continúa reforzando su plantilla en el mercado de invierno. En esta ocasión, lo hace con la incorporación de la receptora Darina Kumanova para lo que resta de temporada. Atacante exterior capaz de jugar tanto en zona dos como en zona cuatro, la jugadora búlgara llega por primera vez a la Liga Iberdrola y a un equipo que, tras los recientes fichajes, se encuentra en una dinámica positiva. Kumanova llega procedente del CD Fiaes, equipo portugués donde coincidió con el actual entrenador blanquiazul Ricardo Lemos.
«La competitividad del equipo, el alto nivel de la liga en España y el encanto de Tenerife fueron las razones que me atrajeron; sentí que era la decisión correcta», explicó Kumanova a los medios oficiales del club sobre su fichaje. Además, destacó la conexión con el entrenador y señaló que disfrutó «mucho trabajando con Lemos». «Esa fue otra razón que me ilusionó de unirme al equipo Tiene un estilo de entrenamiento muy calmado y profesional, prestando atención a los detalles y enfocado en ayudar a sus jugadoras a mejorar».
Será su primera experiencia en la Liga Iberdrola, una competición que ha estado siguiendo de cerca y en la que espera darlo todo. «Sé que la liga española es muy competitiva y cuenta con muchas jugadoras talentosas y con experiencia. Estoy muy emocionada; quiero desafiarme a mí misma, aprender de mis compañeras y competir contra equipos fuertes», afirmó.
La receptora también destacó el papel de la afición en el Pablos Abril, concluyendo que le han contado que, cuando el pabellón se llena, «se siente mucho el calor de la grada». «Quiero llegar ya a la Isla, sentir a los aficionados y dar lo mejor de mí en la pista para representar al club», concluyó entusiasmada la flamante jugadora del Libby’s. n
