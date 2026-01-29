El Campeonato de España de natación artística se celebrará en Tenerife

El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), situado en el Puerto de la Cruz, sigue posicionándose como un centro de referencia para albergar grandes competiciones. Tras confirmarse como sede del próximo Mundial Júnior de Waterpolo Femenino, la instalación albergará en marzo el Campeonato de España Júnior y Sénior de Invierno de Natación Artística.

La cita contará con un cartel de máximo nivel, marcado por la participación, a través de sus respectivos clubes, de varias deportistas absolutas que brillaron en los Campeonatos del Mundo de Singapur 2025. Allí, la Selección Española logró un total de nueve medallas, reafirmando su lugar entre las potencias internacionales de esta disciplina.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, se felicitó por el hecho de que “la Real Federación Española de Natación haya vuelto a elegir Canarias “como sede de una de sus grandes pruebas nacionales”, lo que supone, a su juicio, “al trabajo continuado que venimos desarrollando para posicionar al archipiélago como un territorio más que preparado para la organización de grandes eventos deportivos”.

Asimismo, confirmó el “total apoyo del Gobierno de Canarias, a través del área de Deportes, al evento”, subrayando que atraer competiciones de renombre “es también una forma de dar a conocer nuestra tierra”. En este sentido, destacó la importancia de la cooperación institucional a todos los niveles porque “trabajando juntos, de la mano, podemos llegar más lejos y mejor”.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó que este tipo de eventos “refuerzan de manera clara el binomio turismo y deporte”, subrayando que “albergar competiciones nacionales e internacionales no solo dinamiza la economía local, sino que proyecta la imagen de Tenerife como un destino capaz de acoger pruebas del más alto nivel”. En este sentido, añadió que “el CDAT nace con vocación de convertirse en una instalación de referencia, tanto para el deporte de élite como para la proyección exterior de la Isla”.

El presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, remarcó que “desde RFEN Aquatics estamos profundamente agradecidos e ilusionados por poder organizar el Campeonato de España Júnior-Sénior de Natación Artística en el nuevo Centro Acuático de Tenerife, una instalación magnífica que reúne todas las condiciones para acoger eventos de máximo nivel. Será un campeonato de gran relevancia deportiva, con la participación de deportistas del equipo nacional, y estamos convencidos de que marcará el inicio de una fructífera etapa, siendo el primero de muchos campeonatos similares que podremos celebrar en el futuro en este fantástico recinto”.

Aunque el debut competitivo a nivel nacional llegará en marzo con esta prueba que tendrá a la Natación Artística como protagonista, el calendario internacional del CDAT ya marca en rojo una cita de primer orden: el Campeonato del Mundo Júnior de Waterpolo femenino, del 16 al 23 de agosto. En él, veinte países buscarán el oro mundial reuniendo a las mejores promesas mundiales de este deporte, que podrán disfrutar de una piscina única en Canarias, y una de las principales en el territorio español.