Un encuentro aplazado para definir el rumbo a seguir

El Tenerife B recupera hoy uno de los dos partidos que tiene pendientes en el calendario del Grupo 5 de Segunda RFEF. Recibe al Rayo B en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (16:00, en directo por el canal de YouTube del club blanquiazul) con la oportunidad de igualar en puntuación, en el caso de ganar, al equipo que cierra la zona de promoción de ascenso, el Orihuela. Este encuentro, de la decimoquinta jornada, no se pudo celebrar en la fecha prevista, el 14 de diciembre, por el efecto de la borrasca Emilia. El Rayo no llegó a viajar.

Una vez archivada esta cita, al filial blanquiazul la quedará una más antes de poder ponerse al día, y no es otra que la que debió medir al Tenerife B con Las Palmas Atlético el 18 de enero. El derbi se aplazó porque el viento impidió que aterrizara el avión que debió llevar al conjunto amarillo a Los Rodeos. Se pasó al 11 de marzo.

Por lo pronto, el pulso con el Rayo B abre una etapa en la que el equipo entrenado por Leandro Cabrera enlazará tres encuentros como local. Este domingo se medirá con el Intercity y el siguiente, el 8 de febrero, con el CDA Navalcarnero.

Precisamente, el técnico local, Mazinho, incide en que el Tenerife B tiene que «dar un paso adelante en casa». Y el tránsito de enero al siguiente mes se presenta como el momento ideal para ello, principalmente para romper amarras con cualquier amenaza de descenso y situar el objetivo en «ascender en la tabla» para entrar en el tramo final del curso con aspiraciones de dar el salto a Primera Federación.

Lo cierto es que los números del filial en la Ciudad Deportiva no respaldan, de momento, esa candidatura. Es el tercer peor local del Grupo 5 con ocho puntos sumados gracias a dos victorias y un par de empates en siete partidos –el matiz está en los dos encuentros pendientes ante Rayo B y Las Palmas Atlético–. Su último triunfo en las instalaciones situadas en La Laguna se produjo el 16 de noviembre ante el Colonia Moscardó, que es el rival al que superó el pasado domingo, esta vez a domicilio: 0-2, con goles de penalti marcados por Juan Ybarra y Loren Sánchez.

El plan pasa por sentar las bases de una racha positiva –la mejor de este curso es de tres victorias seguidas y cinco jornadas sin perder en el arranque del curso– a costa de un Rayo B al que, por lo que dicen los números, le cuesta sacar adelante sus partidos en campo contrario. El vallecano es el tercer peor equipo en función de los puntos sumados por cada participante a domicilio. En ocho salidas ganó dos veces –Sanse y Socuéllamos– e igualó en una –Quintanar del Rey–. En el apartado de goles marcados y encajados, la escuadra preparada por Jorge Vallejo es la sexta menos productiva (21 tantos anotados) y la cuarta más vulnerable (29 en contra).

El Rayo B viene de dos jornadas sin vencer. Firmó tablas en la cancha del Quintanar y cayó luego en su casa ante el Fuenlabrada.

Será la primera coincidencia de estos dos filiales. El Rayo B sí se enfrentó cuatro veces al primer equipo del Tenerife, en las temporadas 11/12 y 12/13, en la categoría de bronce y en dos ocasiones en el Rodríguez López, pero no al segundo.

Dirigirá el encuentro Iván García Rey, un árbitro del Comité Gallego de 25 años. n