Rosario y Chimbesque: un pulso en la final de la Liga CaixaBank de lucha canaria

Un pulso por la Liga CaixaBank de Primera Categoría. El CL Cimbesque, de San Miguel de Abona, y el CL Rosario Valle de Guerra Ybarra, de La Laguna, se ven las caras en el duelo definitivo de la competición por tercer año consecutivo. Camino de una rivalidad de época, la tercera ronda del mano a mano entre amarillos y rojos tendrá lugar este domingo a las 21:00 en el Insular Mencey Tegueste, el terrero más grande de Canarias.

La luchada, una de las más esperadas del año, fue presentada este martes en la sede central de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife. Jesús Álvarez, director de Instituciones de la entidad financiera y orgulloso anfitrión, recibió con amplia sonrisa a una extensa comitiva de cada uno de los dos equipos, así como a José Antonio Sánchez, directivo de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife.

Encabezados por su orgulloso presidente Luis Castilla –ha ganado tantas Ligas, dos, como años lleva dirigiendo la entidad–, por el Chimbesque acudieron los luchadores Eusebio Ledesma, Víctor Pimienta y Cristian García, así como el mandador Salvador Soliño. El alcalde de San Miguel, Aturo González, acudió también a la cita para respaldar a un brillante representante del municipio sureño.

Por el Rosario Valle de Guerra, mientras, asistieron el puntal Fabián Rocha, el mandador Domingo Sánchez y el directivo y secretario de la entidad Abián Dorta.

Fotografía de la presentación de la final de la Liga CaixaBank de Primera Categoría. / Andrés Gutiérrez

Dos caminos bien distintos

El Rosario llega a la final tras una complicada temporada: irregular por momentos y lastrado por las lesiones en otros, el equipo comandado por Domingo Sánchez concluyó en tercer puesto la temporada regular con cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. En las semifinales, los laguneros tiraron de coraje para dar la sorpresa y dejar en el camino al Campitos de Marcos Ledesma, que había sido segundo. El pase, eso sí, fue ajustadísimo: del 12-10 de la ida en el José Gutiérrez al 12-11 de la vuelta en el Pancho Suárez, el Rosario avanzó por un solo punto en el global (23-22).

Para el Chimbesque, al contrario, su camino ha sido casi un paseo triunfal. Haciendo valer su condición de proyecto más poderoso de la Liga –no siempre las expectativas se cumplen–, el equipo sanmiguelero no perdió ni una sola luchada en la temporada regular. Soliño comanda a un equipo que, incluso en semifinales, de deshizo sin problemas del Victoria por un total de 24-14, ganando también en las dos luchadas.

La sana rivalidad de la velada de este domingo bien la pueden representar Eusebio Ledesma y Fabián Rocha, estrellas de Chimbesque y Rosario y dos de los mejores luchadores de Canarias. Se dan la mano y sonríen. Suspiran por tumbarse el uno al otro, pero se respetan. «Está apretando mucho para que se le marque el brazo», bromea Fabián mientras Eusebio suelta una carcajada.

Rocha se quita presión

Rocha, que vuelve de una lesión, asegura encontrarse «bien». «Ha sido complicado porque he estado fuera varios meses, pero ahora estoy muy contento, más por lo anímico que por lo físico porque, por tercer año consecutivo, estamos en una gran final. Me siento muy orgulloso porque he podido estar en seis de las últimas ocho finales insulares, para mí es un gran honor haber podido llegar. Y este año, especialmente, que sea el equipo el que me ha llevado hasta aquí», expone el puntal. «Agradecido y orgulloso» de sus compañeros, que en su ausencia han hecho un trabajo de enorme mérito.

Entre Fabián y el campeonato, antes con Alejandro Afonso y ahora con Eusebio Ledesma, vuelve a cruzarse el equipo sanmiguelero. «Se han llevado los dos títulos, pero de verdad que no tengo esa presión porque este año es un premio. Para el equipo y para la afición. Si podemos llevarnos esta Liga, por supuesto que mejor, pero es un premio al esfuerzo. Yo he echado la mano en lo que he podido», sostiene convencido.

Delante tendrá a un Chimbesque «favorito» porque «no ha fallado en toda la temporada». «Tienen un gran equipo, una gran plantilla, y han sabido distribuir las luchas superbien». Tumbar a Eusebio «parece complicado», sonríe Rocha con naturalidad. «Es un luchador que cae muy poco, pero habrá que intentarlo», concluye.

Fabián Rocha, del CL Rosario Valle de Guerra. / Andrés Gutiérrez / t

Lesdesma quiere más

A Eusebio, hermano de Marcos Ledesma y ya consolidado entre los mejores del Archipiélago, le dicen algunos el Messi de la lucha canaria. Será por su talento y, al igual que el argentino, también por la «constancia». «Para mí, la constancia es una de las cosas más importantes en el deporte. De nada te vale ganar la final de un año si al siguiente no estás ahí otra vez. A nivel personal, reconozco que el año pasado no hice una mala final, pero hubo cosas que me hubiese gustado que salieran de otra manera. Este año tengo la oportunidad de mejorar en eso y quiero aprovecharla», avisa Ledesma.

El luchador, «muy motivado», resalta el «privilegio» que supone disputar otra final. «En mi caso, además, ni me he lesionado ni he tenido problemas físicos durante la competición», cuenta con alivio. En una «final al 50/50, como todas», el líder de los amarillos advierte de que el exceso de confianza está prohibido. «De ser así, es muy probable que se nos escape. La gente siempre hace sus quinielas, pero nosotros no le damos importancia. Vamos sin pensar en favoritismos y a pelear todas las agarradas», concluye.