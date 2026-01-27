El Cajasiete, ante Barça, Granca y Zaragoza

Al igual que el primer equipo de La Laguna Tenerirfe, el infantil Cajasiete Fundación CB Canarias conoció en la mañana de ayer a sus rivales en la fase de grupos de la Minicopa Endesa, torneo que se disputará de manera paralela a la Copa del Rey de los adultos, entre el 18 y el 22 del próximo mes de febrero en L’Alqueria, Valencia.

El conjunto que dirige Pablo Ramos formará parte del grupo B con el actual campeón FC Barcelona, Casademont Zaragoza y el Tirma Gran Canaria. El pasado mes de diciembre, el filial aurinegro logró el billete para la fase final torneo con un sobresaliente pleno de triunfos en la fase previa celebrada en la ciudad levantina. Por el otro lado del cuadro competirán el Real Madrid, Unicaja Málaga, Occident Básquet Manresa y el anfitrión Valencia Basket.

El formato de competición será el mismo que en ediciones anteriores. Se disputará una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta en cada grupo, y posteriormente los dos primeros se cruzarán en semifinales, los terceros se enfrentarán directamente por el 5º y 6º puesto y los cuartos pugnarán por la 7ª plaza. El calendario completo será publicado por la ACB en los próximos días.

Clasificación impoluta

El infantil Cajasiete selló a finales de noviembre de 2025 su billete para su séptima fase final de Minicopa Endesa, tras lograr un notable pleno de triunfos en la fase previa.

Los pupilos de Pablo Ramos certificaron una nueva clasificación para el torneo, con un destacado rendimiento en los tres encuentros de la fase de grupos. En primer lugar, la escuadra lagunera sacó adelante sus dos primeros partidos, ante Morabanc Andorra (63-12) y Bilbao Basket (100-75).

Seguidamente, el cuadro aruiengro se impuso a Unicaja Málaga 91-76 en un duelo directo entre los dos equipos invictos del grupo B, con la clasificación para la cita copera en juego. El triunfo permitió a los jóvenes canaristas evitar una última ronda y acceder a la cita de forma directa.

La de este 2026 será la séptima edición de una atractiva competición donde compiten las mejores canteras nacionales, donde el filial aurinegro se ha colgado la medalla de plata hasta en tres ocasiones (Gran Canaria 2018, Madrid 2019 y Granada 2022). En la edición del curso pasado celebrada en Gran Canaria, firmó un brillante tercer puesto.

Noticias relacionadas

Al menos en la fase previa, la escuadra canarista, formada por canteranos de la generación de 2012, contó con dos invitados, Lucas Montelongo y Manuel Machado, procedentes respectivamente del CB Realejos y el RC Náutico, fruto del acuerdo de colaboración que existe con ambos clubes.