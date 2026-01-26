Tenerife acoge este fin de semana la Supercopa de España femenina de fútbol sala 2026 y podrás ir gratis: fechas, sede, partidos dónde ver y cómo conseguir las entradas

Tenerife se convertirá este fin de semana en la sede de la Supercopa de España femenina de fútbol sala, una competición que reunirá por primera vez en Canarias a los cuatro mejores equipos del futsal nacional. La localidad de Adeje es el escenario elegido para este evento, que se disputará en el Pabellón Las Torres de Costa Adeje, al que podrás entrar gratis para ver el torneo. La XXIII edición del torneo se disputará los días 31 de enero y 1 de febrero y que servirá para coronar al primer campeón oficial de la temporada 2025/26.

Futsi Atlético Navalcarnero (vigente campeón), STV Roldán, Melilla CD Torreblanca y REYCO Burela FS se darán cita en Adeje para disputar el primer gran torneo del año del fútbol sala femenino nacional.

La Supercopa de España de futsal femenino se jugará los días 31 de febrero y 1 de enero / RFEF

El formato de la competición es directo, lo que dejará emoción durante todo el fin de semana: semifinales a partido único y una gran final, concentradas en un solo fin de semana, lo que garantiza máxima intensidad desde el primer minuto. Las dos mañanas de futsal que se vivirán en el pabellón Las Torres dejarán un muy buen sabor de boca a los aficionados a este deporte.

Los partidos programados son los siguientes:

STV Roldán - Futsi Atlético Navalcarnero: Semifinal 1 que se jugará el sábado 31 de enero a las 11:30 horas (12:30 horario peninsular). Se podrá ver por Teledeporte.

Semifinal 1 que se jugará el sábado 31 de enero a las 11:30 horas (12:30 horario peninsular). Se podrá ver por Teledeporte. Melilla CD Torreblanca - REYCO Burela FS: Semifinal 2 que se jugará el sábado 31 de enero a las 13:30 horas (14:30 horario peninsular). Se podrá ver gratis en RTVE Play.

La final se jugará el domingo 1 de febrero a las 12:00 hora canaria (13:00 horario peninsular). Este encuentro por el torneo se podrá ver de manera gratuita por Teledeporte.

Cómo conseguir entradas para la Supercopa en Adeje

La entrada al pabellón será gratuita, pero será necesario disponer de una invitación previa. Las localidades podrán reservarse de forma online a través de la plataforma oficial tickets.rfef.es, hasta completar aforo.

Con este formato, la RFEF busca llenar las gradas del pabellón Las Torres y convertir la Supercopa en un escaparate del fútbol sala femenino en Canarias, con acceso libre para los aficionados.

Así llegan los cuatro equipos a la Supercopa de España femenina de Fútbol Sala

La competición reúne a los cuatro mejores equipos de la pasada temporada, aunque llegan a esta cita con dinámicas muy diferentes. Esta edición de la Supercopa puede marcar un auténtico cambio de ciclo en el fútbol sala femenino, ya que clubes históricos se medirán a equipos emergentes que se han consolidado en el panorama nacional durante los últimos años, anticipando un torneo tan igualado como imprevisible.

El Melilla CD Torreblanca es el gran favorito

El conjunto melillense llega a Adeje en su mejor momento histórico. El conjunto dirigido por Gustavo Bravo es campeón de invierno y ocupan el liderato de la Primera FS Iberdrola, consolidándose como la potencia a batir del panorama nacional. Su plantilla destaca por su solidez defensiva, su físico y su capacidad para decidir partidos en torneos cortos. Es el gran aspirante a levantar su primera Supercopa, el gran título que aún se le resiste. Además, cuentan con la mejor jugadora del mundo, Emily Marcondes.

Futsi Atlético Navalcarnero, el campeón defensor

El equipo madrileño, uno de los históricos del futsal femenino, defiende el título logrado la pasada temporada en Móstoles y sigue siendo una referencia absoluta. Con ocho Supercopas en su palmarés, es el club más laureado de la historia del torneo. Su experiencia en finales y su competitividad convierten al Futsi en un rival temible, incluso cuando no parte como favorito. Actualmente, ocupan la quinta posición de la clasificación liguera, estando fuera del Playoff por el título.

El Futsi Atlético Navalcarnero ganó el año pasado la Supercopa en casa / RFEF

El STV Roldán es el tapado peligroso

El conjunto murciano llega con la etiqueta de ser un equipo incómodo en eliminatorias a partido único. Su fortaleza como bloque, su intensidad y su capacidad para competir en escenarios exigentes lo convierten en un rival que nadie quiere encontrarse en semifinales. El Roldán es el cuarto clasificado de la 1ª División.

REYCO Burela FS, el gigante herido

El CD Burela FS ha sido uno de los grandes estandartes de este deporte, dominando históricamente casi todas las competiciones. Sin embargo, el equipo gallego atraviesa un momento complicado a nivel deportivo tras la marcha de su anterior patrocinador y una reestructuración del club. Su presencia en Adeje representa la lucha entre el pasado glorioso y un presente lleno de incertidumbre, porque actualmente son penúltimas en la clasificación con 8 puntos y solo dos victorias. Sus seis Supercopas lo avalan como un equipo glorioso en el torneo.

El torneo se disputará íntegramente en el pabellón Las Torres, situado en la localidad tinerfeña de Adeje. La instalación acogerá las dos semifinales y la final, consolidando a Tenerife como sede de grandes eventos deportivos nacionales y reforzando su papel en la promoción del deporte femenino.

La Supercopa femenina 2026 promete espectáculo, rivalidad histórica y un posible cambio de ciclo en la élite del fútbol sala español, con Adeje como centro para todas las niñas y mujeres que juegan al fútbol sala en Canarias.