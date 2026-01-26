La Fiscalía pide el archivo provisional del caso sobre los gastos de Morales Mansito por no existir delitos

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al juzgado el sobreseimiento provisional del procedimiento penal iniciado contra Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), al no haber quedado acreditadas las infracciones denunciadas tras ser investigado por un presunto delito continuado de apropiación indebida agravada o, alternativamente, administración desleal.

La causa se inició por una denuncia en la que se atribuía al investigado el uso de tarjetas bancarias de la Federación para supuestos gastos personales entre agosto de 2022 y enero de 2025, por un importe total de 58.847,25 euros. Sin embargo, después de la práctica de las declaraciones judiciales y testificales y del análisis de la documentación bancaria, el Ministerio Fiscal ha concluido que no existe base probatoria suficiente para sostener la acusación penal.

Gastos federativos

El contundente escrito del fiscal presentado en el procedimiento señala que los cargos realizados con las tarjetas corresponden a pagos en restaurantes, taxis y aeropuertos, y que se produjeron en gran medida en fines de semana, coincidiendo con las fechas en las que existe una mayor actividad deportiva federativa. Añade la Fiscalía que estos conceptos encajan en gastos de representación y que, aunque el sistema de justificación se limitaba a la entrega de tickets y no existía una normativa interna formalmente aprobada, no se acredita por parte de la acusación un destino personal del dinero ni una apropiación definitiva.

Por todo lo anterior, la Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de las actuaciones, decisión que ahora debe adoptar el órgano judicial al considerar que de las declaraciones testificales y de toda la documental que se aportó durante la fase de instrucción, no quedaron acreditados los ilícitos penales denunciados.

Alejandro Morales Mansito defendió su inocencia durante toda la fase de instrucción y ahora es el Ministerio Fiscal el que reafirma esta posición al concluir que no existe una base probatoria suficiente para formular la acusación contra la persona investigada.

Desde Fuster Fabra Abogados, despacho que ejerce la defensa de Alejandro Morales Mansito, los letrados José Carlos Velasco Sánchez y Kevin Hernández Zasterova manifiestan su plena conformidad con la solicitud de sobreseimiento provisional interesada por el Ministerio Fiscal. "Mostramos nuestra total conformidad con la petición del Ministerio Público, que viene a confirmar lo que esta defensa ha sostenido desde el primer momento: que no existía una base penal para dirigir acusación contra Alejandro Mansito. Siempre hemos defendido su absoluta inocencia y entendemos que el análisis efectuado por la Fiscalía evidencia que los hechos investigados no tienen relevancia penal", detallan. "Nuestro cliente ha colaborado con la Justicia en todo momento y lo único que desea es que el procedimiento se resuelva a la mayor brevedad posible. Esperamos que se haga justicia cuanto antes y que pueda quedar plenamente restablecida su honorabilidad", concluyen los abogados.

Aparente contradicción

El proceso judicial comenzó en enero de 2025 a raíz de una denuncia de Rayco Cabello, en ese momento secretario general y asesor jurídico de la FIFT, cargos que ya no ocupa. El motivo, un supuesto uso indebido de las tarjetas vinculadas al órgano federativo por un importe total de 58.847 euros entre agosto de 2022 y enero de 2025. Una vez iniciada la correspondiente fase de instrucción, tres clubes pertenecientes a la FIFT se presentaron como acusación particular, respaldando la citada denuncia y pidiendo seis años de prisión a Morales Manisto por administración desleal y apropiación indebida de fondos de la Federación Tinerfeña.

Entretanto, la fase de instrucción se fue desarrollando con el debido aporte de pruebas por parte del acusado en las que trató de acreditar que la reclamación que había recibido no se sostenía.

Morales Mansito declaró el 10 de marzo de 2025 en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, durante la fase de instrucción. Aparte del testimonio, el presidente de la FIFT aportó las auditorías de unas cuentas que habían sido aprobadas y firmadas por el tesorero y el propio asesor jurídico de la Federación, o lo que es lo mismo, por el denunciante.

José Carlos Velasco indicó que "su señoría había quedado francamente sorprendido" con la información sobre la aprobación que había dado Cabello al uso de las tarjetas. "Es remarcable que se presentara una denuncia por el uso de una tarjeta cuyos gastos estaban auditados y aprobados por una asamblea y firmados por él mismo", dijo refiriéndose a Cabello.