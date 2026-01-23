Sakina Ouzraoui, la que nunca se esconde

Sakina Ouzraoui no necesita presentación cada vez que el Costa Adeje Tenerife cruza la medular. La internacional marroquí es, sencillamente, la futbolista blanquiazul que más lo intenta. La que más se arriesga. La que más regates acumula en toda la Liga F Moeve. Ochenta en lo que va de curso, una cifra que manda en la estadística general de la competición y define su manera de jugar. Encarar y volver a encarar.

Porque Sakina no solo regatea más, sino también una de las que mejor lo hace. Ha superado a sus defensoras con éxito en 37 ocasiones, solo cuatro menos que Elena Julve, la futbolista del Badalona que lidera ese registro. Un matiz que cobra aún más valor cuando se pone en contexto y se compara con nombres mucho más instalados en el imaginario de la Liga F, como Vicky López o Athenea del Castillo, a las que deja atrás en volumen de intentos –63 regates para la blaugrana y 59 para la blanca–.

Pieza capital en el ataque blanquiazul, sus tres MVP como mejor jugadora del partido y sus quince titularidades en lo que va de temporada avalan a una futbolista que lleva meses instalada en el once –el 1-1 ante el Logroño en el Heliodoro Rodríguez López de la decimocuarta fecha de la Liga F fue la única vez en la que tuvo que arrancar desde el banquillo– y que se ha ganado ese sitio a base de personalidad.

Total de regates de la Liga F / El Día

Los números respaldan esa sensación. Dos goles y dos asistencias en su cuenta, sí, pero, sobre todo, una presencia permanente en el engranaje ofensivo del Costa Adeje.

Es su segunda temporada en el CD Tenerife Femenino –llegó a la Isla procedente del Anderlecht belga en el verano de 2024–, pero el salto respecto al curso pasado es evidente. Entonces, Sakina firmó 1.256 minutos en toda la liga y apenas 12 titularidades. Hoy, con la primera vuelta ya atrás y solo la jornada inaugural de la segunda disputada, la delantera marroquí suma 1.226 minutos y 15 partidos de inicio. Dicho de otro modo, en media liga ya ha igualado casi todo lo que produjo en el curso anterior… y hasta lo ha superado en presencia desde el arranque. Sakina es la quinta futbolista con más minutos del equipo blanquiazul, solo por detrás de Patri Gavira, Natalia Ramos, Alexandra Zaremba y Elba Vergés.

El dúo con Gramaglia

Porque si algo define esta temporada de la delantera es su asentamiento definitivo en el once. Ya no es una apuesta ni una solución puntual. Es una pieza estructural. Su capacidad para generar ventajas ha terminado por convertirla en un recurso imprescindible para el cuerpo técnico, primero con Eder Maestre y ahora con Yerai Martín. Y también en el césped: primero junto a Carlota y, tras la lesión de la viguesa, ahora con Gramaglia, con quien la marroquí ha construido un tándem reconocible y complementario, en el que Sakina acelera y la argentina interpreta.

Habitual en las convocatorias de la selección de Marruecos –con participación en el Mundial 2023 y siendo subcampeona de la Copa África 2024–, Ouzraoui vive, probablemente, su temporada de madurez en el Costa Adeje Tenerife.