Santa Cruz reúne a las promesas del squash

El Salón del Mar del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) acogió la presentación oficial del Campeonato de España Sub 19 de Squash, que se celebrará en las instalaciones del club desde este viernes 23 al domingo 25 de enero. El torneo, organizado por la Real Federación Española de Squash (RFES) y por la Federación Canaria de Squash, contará con retransmisión en streaming.

Al acto de presentación acudieron, el vicepresidente primero del RCNT, Carlos Díaz; la consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Moliné; la concejala de Gobierno del Área de Calidad de Vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; el representante de la Real Federación Española de Squash, Alejandro Garbí Caro, y el presidente de la Federación Canaria de Squash, David Labory.

Carlos Díaz destacó que este Nacional «es una competición reunirá a 37 deportistas, tanto en categoría masculina como femenina». «Estamos especialmente orgullosos de la amplia y destacada representación femenina, tanto en número como en calidad», reseñó también el directivo nauta. Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Squash, David Labory, quiso agradecer el respaldo de las instituciones, así como la colaboración del club anfitrión, que «siempre facilita el desarrollo de cualquier evento deportivo».

Además, Labory mostró su satisfacción por la confianza de la RFES, ya que «no solo se ha brindado la oportunidad de organizar este campeonato, sino también se celebrarán aquí tres torneos en los próximos meses». Sobre el Campeonato de España Sub 19 de Squash, Labory apuntó que «el RCNT tiene opciones de conseguir medalla tanto en categoría masculina con Alberto Mateo, como en femenina con Daniela Medina».

La consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Moliné, destacó la tradición de Tenerife en el squash y resaltó que «sin el esfuerzo de todas las personas e instituciones que hay detrás no sería posible organizar eventos de esta relevancia».

Por último, la concejala de Gobierno del Área de Calidad de Vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, cerró el acto señalando que «es un placer participar en la presentación de un evento de primer nivel que, durante este fin de semana, convertirá a Santa Cruz en punto de encuentro del squash nacional». «Quiero agradecer al RCNT por asumir la organización del campeonato con la profesionalidad y el compromiso que siempre demuestran. No son solo referentes deportivos en nuestro municipio, sino que llevan décadas contribuyendo al desarrollo del deporte en la capital. Eventos de esta magnitud son posibles gracias al trabajo de muchas personas involucradas; a todos ellos gracias por el esfuerzo y por situar a nuestra ciudad en el mapa del deporte nacional», concluyó.