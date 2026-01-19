Tenisca y Real Unión se bloquean con autogoles

Tenisca y Real Unión se repartieron los puntos en un partido trabado (1-1). El conjunto tinerfeño fue ligeramente superior al inicio, aunque fueron los blancos los que se adelantaron gracias a un tanto en propia de Antón, teniendo entonces sus mejores minutos del partido. Tras el receso, otro autogol de Yeray devolvió las tablas a un partido sin ritmo por la multitud de intervenciones y el juego brusco, en el que apenas hubo nuevas acciones destacables hasta el final.

Tras el tanteo inicial, el Real Unión, que dio el primer aviso por medio de un centro de Callejo que se paseó por el área sin encontrar rematador, tuvo más presencia en campo rival, aunque sin concretar ocasiones claras. Por su parte, el cuadro palmero buscó sus opciones en jugadas a balón parado, llegando así la primera acción destacada tras un remate de Airam Benito atrapado por Yan Carlos.

A la media hora, Agoney sacó una falta lateral desde el perfil diestro que Antón desvió hacia su propia portería en el segundo palo. A raíz del 1-0, el Tenisca se mostró más cómodo y el propio Agoney pudo agrandar la renta local con un trallazo desde la frontal que desvió Yan Carlos, quien más tarde despejó el testarazo de Mauro para evitar una diferencia más abultada al descanso.

El conjunto tinerfeño volvió a dar un paso al frente al regreso de vestuarios, y a los cinco minutos de la reanudación, restableció la igualada gracias a un córner ejecutado por Edu Niebla que Yeray cabeceó hacia su propia meta. Tras ello, las fuerzas se igualaron y el ritmo decayó debido a las constantes intervenciones por el juego brusco.

Un golpeo a la media vuelta de Mauro que encontró la buena estirada de Yan Carlos, y un centro raso de Javi Yanes que se envenenó y obligó a intervenir a Kylian en el lado contrario del campo, fue lo único destacable en ambas áreas a lo largo de una segunda mitad escasa de ocasiones de gol, que acabó con la roja directa de Callejo por una agresión sin balón muy discutida por los futbolistas visitantes. n