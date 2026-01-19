Jesús David Delgado: «Correr medio segundo más rápido me cambiaría la vida»

¿Se aprovechan las fiestas para descansar y desconectar de la rutina?

Sí es verdad que las Navidades fueron una buena excusa para cometer excesos y salir de esa rutina de la que hablas, pero en mi caso ya tenía ganas de volver a la rutina y ahí estamos. Volvemos a la carga.

¿Qué supuso 2025 para usted? ¿El mejor año de su carrera?

Desde luego. De hecho durante las fiestas me permití parar, echar la vista atrás y recordar todo lo que pasó. Fue un año muy bonito, intenso, fruto del trabajo y esfuerzo de las temporadas anteriores; y es verdad que ahora estamos ahí, en la pomada, y con el privilegio de haber inscrito el nombre de uno en la historia del atletismo español con ese récord.

Pero hubo más momentos especiales. Por ejemplo, la clasificación in extremis en los Mundiales de Tokio. ¿Cómo recuerda aquello?

Fue increíble. Con mi marca me había quedado fuera de las semifinales, pero si un atleta de los clasificados se daba de baja, entraba yo. Ni por casualidad pensé que aquello pudiera ocurrir, pero me levanté muy temprano, vi una llamada en el móvil y... así fue como entré en las semifinales de todo un Mundial. Algo increíble, que no olvidaré jamás.

Y ya conseguido el récord nacional dos veces, ¿tiene el pensamiento o la fe de que tiene en las piernas una tercera vez?

Las dos veces que lo batí, en ningún momento estaba buscándolo. Sabía que estaba para correr rápido, pero nunca me obsesioné ni me lo fijé como objetivo. Ahora, tampoco. Solo me estoy ocupando de entrenar y, si tiene que salir, saldrá. Si no, tampoco pasa nada. Pero la línea es entrenar para buscar una mejora diaria. En eso estamos.

¿Y con qué sensaciones se encuentra?

Ahora estamos en una fase de ir acumulando mucho trabajo. Como no hago pista cubierta, pues me dedico exclusivamente a eso. Se sufre mucho, sí, pero luego al aire libre confío en que se verá todo el trabajo.

¿Por qué descarta la pista cubierta?

Porque no hay 400 metros vallas y el 400 lisos no se me da especialmente bien. Es por eso que me decanto más por acumular trabajo. Pienso que es mejor así.

¿Cuáles son sus planes para este nuevo año?

Estamos centrados en las ligas para puntuar lo máximo posible y luego, a buscar algún mitin para hacer marcas. La mínima del Europeo ya la tengo y supongo que ese será uno de los grandes focos del año. Es donde todos queremos estar.

¿Conoce Birmingham?

No he estado nunca, pero yo encantado de ir (ríe). Al fin, es una de las cosas más bonitas del atletismo, uno de los alicientes, viajar para conocer mundo y correr en nuevas pistas.

"En la carrera de Tenerife del año pasado fue cuando me di cuenta de que podía batir el récord"

Una que ya conoce, y de sobra, es la del Centro Insular de Atletismo de Tïncer. Imagino que tendrá marcado en rojo que se estrena Tenerife como escenario de una cita Gold.

Sí. Es increíble que podamos tener un mitin Gold en España, pero encima que sea en Tenerife, en casa... Toca felicitar a Alberto Armas, que es el organizador y el artífice. Obviamente lo tengo marcado en rojo, a esa cita nunca falto.

¿Se quedó con la impresión de que pudo hacerlo aún mejor cuando corrió en Tíncer el año pasado?

Sí es verdad que salimos muy ambiciosos porque veníamos de una marca muy buena, un 48 noventa y pico. Quise hacer un marcón ahí, salí muy rápido y lo pagué, pero me quedé contento con las sensaciones. Pienso que fue en esa carrera cuando me di cuenta, de verdad, de que en algún momento podía caer el récord de España.

Y junto a eso, supongo que habrá sido gratificante sentirse tan querido por el público y sobre todo por las nuevas generaciones. De algún modo, usted y Samuel García fueron dos de los grandes reclamos para la afición local.

Por supuesto. Que los más jóvenes se acerquen a ti y puedan verte como referente es algo que emociona, y que está muy bien.

¿Se ha hecho más conocido desde que rompió el récord y así también el cascarón del anonimato?

Ahora ya alguna entrevista doy.

Ha sido increíble coincidir con Mondo Duplantis alguna vez; se guarda las marcas para cuando quiere

¿Y cuántas veces le preguntan por Los Angeles?

Es una pregunta muy recurrente. Al final, es normal. Siempre respondo que ese es el gran sueño de todo atleta, el mío también. Sería cerrar el círculo y haber ido a todos los grandes campeonatos posibles.

Imagino que los Juegos Olímpicos los habrá visto muchas veces por la tele. ¿Qué percepción tiene desde fuera?

Desde fuera está claro que son lo máximo. En años anteriores quizá había perdido la ilusión, o pensaba que estaban muy lejos para mí, que no estaban a mi alcance. Pero este último 2025 ha servido para que me lo crea más, y que perciba Los Angeles como una posibilidad real.

Hablábamos antes del mitin de Tenerife y supongo que pronto empezará a hablarse de los atletas que podrían venir. ¿A usted a quién le gustaría ver? Puestos a pedir, ¿a quién de los que admira le gustaría ver a su lado en un mitin?

¡Ostras! Pues nunca me lo habían preguntado y tampoco tengo mucha idea de quien pueda venir. Pero ya el año pasado estuvieron atletas de élite siendo el mitin de una categoría inferior. Creo que este año va a ser una jornada muy bonita de ver. A mí me gustaría que trajesen buenos atletas de mi prueba, aunque eso me repercuta a mí. Te diría que a Rai Benjamin, el campeón mundial; o a Karsten Warholm y Allison Dos Santos. Pero todos no, que entonces quedaría yo muy atrás (ríe).

¿Qué ha supuesto Duplantis para el crecimiento y la repercusión del atletismo mundial?

Al final, es un atleta que a cada competición que va, hace récord mundial. Él mismo se lo guarda para hacerlo cada vez que puede. Es un atleta increíble. que no sabemos dónde tiene el límite. Tú lo ves y, aunque te esperes lo mejor de él, va y asombra. Yo he compartido alguna vez con él y te aseguro que de cerca impresiona. Es muy bueno, un fuera de serie.

A Duplantis le cambiaron la vida los récords. ¿Y a usted? ¿Cambia mucho ser plusmarquista nacional? ¿Influye en la cuenta corriente?

En atletismo es muy difícil ganarse la vida. Obviamente a partir de los récords me ha ido mejor, y sobre todo en el tema del material. Pienso que estoy en el camino de conseguir más cosas, pero para optar a eso, también hay que pensar en grande, ser ambicioso. Ahora estoy en una marca de 48 medios, y quitándole medio segundo, que estaría en 48.00, eso ya marcaría la diferencia y me permitiría ir a muchos más mítines. Ahí está la barrera. Correr medio segundo más rápido me cambiaría la vida.