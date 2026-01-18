El Tenerife Libby’s vuelve a sonreír y sale del pozo

El Tenerife Libby’s La Laguna salió ayer del descenso tras vencer al Kiele Socuéllamos (3-0) en su regreso al Pabellón Pablos Abril después del parón navideño, en la decimocuarta jornada de la Liga Iberdrola. Destacaron Carolina Camino y Alli Cudworth, líderes ofensivas del conjunto lagunero, que suma un nuevo triunfo crucial para darle continuidad al proyecto liderado por el entrenador portugués Ricardo Lemos.

El partido arrancó muy igualado (3-3), con Yeisy Soto activa desde el inicio, sumando puntos con remates y bloqueos. Kiele tomó una ventaja mínima (8-11) con un potente ataque de Fatu Conteh, pero el primer tiempo muerto de Lemos sirvió para ajustar detalles y un parcial de seis puntos puso al Libby’s por delante (14-12). El primer set se resolvió 28-26 tras un final muy disputado.

Impulsadas por el primer parcial y el empuje de la afición lagunera, las blanquiazules comenzaron el segundo set con ventaja (6-4), aunque Kiele igualó y tomó la delantera (8-10). Con rallyes largos e intensos, Camino y Cudworth brillaron en los momentos decisivos, cerrando el set 25-22.

El tercer set se mantuvo igualado hasta que Cudworth apareció de nuevo para devolver la ventaja a las locales. Aprovechando los errores rivales, el Tenerife Libby’s cerró el set 28-26 y sumó tres puntos fundamentales en la lucha por salir del pozo.

También ayer, una remontada mágica del Cisneros La Laguna, que le dio la vuelta a un 0-2 en contra, permitió al equipo de Miguel Rivera ganar 3-2 al Servigroup Playas de Benidorm, logrando así su segunda victoria consecutiva.

Después de empezar con dudas, los tinerfeños fueron recortando distancias y encendiendo el Ríos Tejera. Varios fallos locales y aciertos visitantes marcaron los primeros sets, hasta el 0-2. La entrada de Guillem Pont y Thomas Sleurink revitalizó al equipo de Miguel Rivera, que controló el tercero (25-21) y peleó cada punto del cuarto (25-21). Con grandes remates y un ace de Fabián Flores, el Cisneros forzó el tie break y selló un triunfo a la épica (15-12). n

El Cuesta Piedra sigue a lo suyo

El Cuesta Piedra volvió a arrasar en la Superliga 2, esta vez al Voleibol Madrid. También se impusieron el Élite, que ganó 0-3 al Cementos, y el Fedes, que venció 1-3 al Surmenor. La cruz la cargó el Arona, que se complica tras su derrota ante el Astillero.

En chicos, el Arona se llevó la victoria en su visita al Lleida (1-3), mientras que el filial del Cisneros recibe hoy al Lleida a las 16:00.