El Gobierno regional suspende cautelarmente las elecciones de la Federación Canaria de Fútbol
El ejecutivo paraliza también los comicios en las dos interinsulares, Tenerife y Las Palmas
El Gobierno de Canarias ha suspendido de manera cautelar la convocatoria de elecciones a la Federación Canaria de Fútbol, así como a las Federaciones Interinsulares de Fútbol de Tenerife y de Las Palmas. La resolución del Ejecutivo regional, según ha informado el organismo grancanario en su portal web oficial, se produce tras el recurso presentado por José Juan Arencibia Alemán, presidente de la Federación de Las Palmas (FIFLP).
La convocatoria, realizada el 12 de enero de 2026 por el presidente de la Federación Canaria de Fútbol, Alejandro Morales Mansito, afectaba a las elecciones a la Asamblea General y Presidencia de las federaciones interinsulares de Tenerife y Las Palmas, así como a la Asamblea de la Federación Canaria de Fútbol.
Los motivos de la suspensión
En su resolución, según el escrito publicado por la Interinsular de Las Palmas, la Administración autonómica aprecia la concurrencia de perjuicios de difícil o imposible reparación al considerar que la continuidad del calendario electoral podría vaciar de contenido la impugnación formulada. Por ello, ha acordado la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido hasta que la Dirección General se pronuncie sobre el fondo del recurso, decisión que será notificada a las federaciones afectadas y a sus respectivas juntas electorales.
Del mismo modo, y según se recoge en el documento de la Resolución de la Dirección Generla de Deportes a la que ha tenido acceso EL DÍA, la FIFLP había alegado inicialmente que la convocatoria contiene "notables vicios de nulidad" y que "vulnera los derechos e intereses de la propia Federación". El motivo, que Morales Mansito se habría excedido convocando las elecciones a las FIFLP (y no solo a la Tinerfeña y a la Canaria), puesto que esa competencia corresponde exclusivamente a Arencibia en calidad de presidente de la entidad de Las Palmas.
"Sin que resulte necesario entrar sobre el fondo de la cuestión y fundamentos jurídicos planteados y sin que ello suponga, en modo alguno, prejuzgar el sentido de la decisión que en su momento se adopte, se aprecia que la demora en adoptar una decisión sobre el fondo del asunto permitirá que se sucedan determinados acontecimientos en el marco de los procedimientos electorales convocados cuyo resarcimiento resultará posteriormente imposible en caso de una eventual estimación del recurso y, al propio tiempo, debiendo culminarse esos procesos electorales antes de la finalización del presente año 2026 no se encuentra óbice alguno respecto de su suspensión temporal", se recoge textualmente en el documento.
El contexto del enfrentamiento
Al margen de las cuestiones administrativas, lo cierto es que existe un enfrentamiento conocido entre Alejandro Morales Mansito y José Juan Arencibia. El distanciamiento entre las partes comenzó hace cerca de un año, cuando Morales Mansito denunció ser objeto de presiones internas para forzarle a dimitir. Mansito señaló entonces a un miembro de su propia Junta, el secretario general Rayco Cabello.
Poco después, Cabello presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife por supuesta apropiación indebida y administración desleal de Mansito. El todavía presidente ya acudió a prestar declaración, manteniendo siempre su inocencia. Se sigue a la espera de la sentencia.
En cualquier caso, y a la vista de los argumentos que sostiene Arencibia para pedir la impugnación de los comicios y de la propia Resolución del órgano autonómico, la suspensión cautelar de las elecciones no guarda relación alguna con la causa abierta contra Morales Mansito.
