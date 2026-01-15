Lemos y Cudworth, las armas del Haris para la segunda vuelta

El Tenerife Libby’s La Laguna presentó ayer a sus dos nuevas incorporaciones del mercado de invierno: el entrenador Ricardo Lemos y la jugadora estadounidense Alli Cudworth, en un acto celebrado en el hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo, que también sirvió para oficializar el acuerdo de patrocinio entre el grupo hotelero y el club lagunero.

El técnico portugués, Ricardo Lemos, destacó su motivación desde el primer momento: «Hubo algo en el Haris que me despertó mucho interés: la ambición y la competitividad. Independientemente del resultado siempre tienen en mente competir y mostrar la mejor versión. Esa identidad es la que busco en todos los clubes en los que trabajo. Es un lugar perfecto para mí y estamos trabajando para hacerlo lo mejor posible». Por su parte, la receptora estadounidense Alli Cudworth expresó su entusiasmo: «Mi llegada al club está siendo una gran experiencia. Siento una buena conexión tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeras. Ya debuté la semana pasada y pudimos sumar tres puntos importantes para nosotras. Estoy muy ansiosa por ver lo que nos deparará el resto de la temporada».

El acto contó con la presencia del presidente del club, David Martín, y representantes del hotel Barceló. Martín subrayó la importancia de la colaboración: «Estamos enormemente agradecidos por este convenio de colaboración, además de presentar a nuestras nuevas incorporaciones en estas instalaciones. Quiero agradecer esta nueva sinergia, la cual nos va a ayudar en este nuevo año para renovarnos como club, al igual que ellos han hecho con el hotel».

Desde el grupo hotelero, el director comercial de Barceló Hotels en Tenerife, Pablo Ojea Camiña, destacó la doble satisfacción del día: «Hoy es un día de doble alegría para nosotros porque hace pocos días que reinauguramos nuestro nuevo hotel y hoy además podemos acompañar esa nueva apertura con el anuncio del acuerdo de colaboración con el Haris, que nos hace estar doblemente satisfechos. El Haris es un club histórico, ejemplar y que está alineado con nuestros valores». Por su parte, el jefe de ventas del hotel, Sigvald Karlsen Marrero, añadió: «Estamos muy contentos de poder colaborar esta temporada con el Haris. Deseamos poder hacerlo durante muchas temporadas más. Que nos sigan trayendo a Tenerife grandes éxitos como están acostumbradas».

El acto finalizó con una fotografía de grupo que simbolizó tanto la unión institucional entre el club y el hotel como la integración de Lemos y Cudworth en el proyecto deportivo del Tenerife Libby’s La Laguna. n