Fernando Carpena, presidente de la Federación Española: "Queremos traer la Copa del Mundo de waterpolo 2027 a Tenerife"

El presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, desvela en El Día el deseo de celebrar en el Centro de Deportes Acuáticos de Puerto de la Cruz, Tenerife, la Copa del Mundo de 2027. Se trata de la primera competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tengo entendido que, siendo madrileño, guarda usted un vínculo particular con Puerto de la Cruz.

Sí, bueno, desde hace unos pocos años mi hijo vino a vivir aquí y, por circunstancias personales, pues yo vengo de vez en cuando. Estoy empadronado aquí y, por tanto, tengo un vínculo. Vengo en la medida de lo posible, claro, compatibilizando con la Federación. Paso en Tenerife menos tiempo del que me gustaría.

Juan Carlos Marrero, exconcejal de Deportes del municipio, asegura que usted ha sido clave para que el proyecto del CDAT saliera adelante.

A Juan Carlos le conocí por la organización de la Copa del Rey de que hicimos en Acidalio en el 2019. Entonces me presentó a Carlos Alonso y el proyecto que tenían entre manos. A partir de ahí, empecé a investigar. Marrero y Lope Afonso fueron los que impulsaron la reconstrucción la renovación de esa instalación. Lo hicieron con muy buen criterio: vamos a quitar de hacer chapucitas y vamos a hacer una instalación de estas características. A ver, que yo he ayudado, pero la importancia de las cosas está en el origen. Luego está el empujar. Nosotros hemos estado siempre dando valor a esto. Siempre.

¿De qué manera?

Para que te hagas una idea, dar valor a esto es tener unos poyetes que son de campeonato del mundo y están aquí puestos mientras hay ciudadanos del Puerto nadando. El valor de esta instalación es, por supuesto, dar el servicio a la ciudadanía, pero se hace compatible con otras muchas cosas: entrenamiento de clubes, competiciones locales, competiciones estatales, competiciones internacionales... Yo he cumplido con mi obligación como presidente de la Federación. Viendo esta oportunidad y empujando hasta el final. Y no he acabado. Porque ahora hay que darle contenido. Pero aquí tiene que estar lleno de nadadores. De nadadores de proyección que utilicen esta instalación. De deportistas acuáticos que utilicen esta instalación.

Es decir, que la instalación es de primer nivel.

Aquí está lo mejor. Con esos poyetes se hacen campeonato del mundo, con estas corcheras se hacen campeonatos del mundo, con la profundidad de esta instalación se hace campeonato del mundo de artística. Ahí hemos asesorado. La verdad es que ha habido siempre una muy buena conexión y gente experta de mi Federación es la que les ha aconsejado en cuestiones técnicas, lógicamente.

Entonces, se pueden celebrar aquí competiciones de élite.

Lo que pasa es que también hay que compatibilizarlo con el uso diario y ahí ya depende de la propiedad, la propiedad del Cabildo. A mí me ha encantado la expresión que ha tenido el vicepresidente del Cabildo, Lope, cuando ha dicho que tenemos que asociarnos. Y es que nos vamos a asociar. Y asociarnos significa que evidentemente aquí pueden venir nuestros equipos nacionales a entrenar y que sirvan de foco de atracción a muchas cosas, entre ellos también a los propios deportistas. Podemos traer eventos. Por supuesto, la Federación Canaria aquí tiene que tener un campo de desarrollo fundamental, la tecnificación como tal. Es que da muchas posibilidades.

Presentación del Mundial Junior de Waterpolo Femenino, que se celebra en agosto en Tenerife. / María Pisaca / MARIA PISACA

Por lo que le escucho, el Mundial Junior de agosto puede ser un gran escaparate.

Por supuesto. Primero es la puesta en conocimiento de al menos los 20 países que van a participar aquí, como he dicho antes hay siete de Europa, hay cinco de América, cuatro de Asia, dos de África y dos de Oceanía. Pero ya no es solamente esto, es que la web de World Aquatics, que es la Federación Mundial, va a estar publicando de Puerto la Cruz. Esa es una web que visitan en 206 países. Todo el mundo, las federaciones de todos los países del mundo prácticamente están ahí. Va a ser fantástico en cuanto a difusión.

Porque hay más ideas detrás...

Nosotros planteamos este evento como prueba test porque queremos traer, en el año 2027, la World Cup, que es la Copa del Mundo, la superfinal de la Copa del Mundo, a Tenerife. Esa es la primera competición oficial que clasifica para los Juegos Olímpicos. Es decir, el que gane ese torneo, tanto en hombres como en mujeres, ya está clasificado para los Juegos Olímpicos. Por supuesto que muchos países van a optar por organizarlo en su casa y España también quiere. Ahora tenemos el Europeo de hombres en Belgrado y luego el Campeonato de Europa Femenino, que es en Madeira. A ese lo quise traer yo aquí y no cuadró. Eso significa que hasta el verano ya no hay ninguna competición de relevancia excepto la Copa del Mundo. Con lo cual, todos los países van a ir a muerte para intentar clasificarse. Y si juegas en casa, mucho mejor.

Carpena posa sonriente en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife. / María Pisaca

¿Pero hay opciones reales o es un deseo lejano?

Sí, claro, España siempre tiene opciones. A ver, ahora vamos a hacer un campeonato del mundo que es junior, pero luego es Copa del Mundo, que para que te hagas una idea, la Copa del Mundo es como si hicieras las finales de los Juegos Olímpicos concentrada en una semana. ¿Eso qué significa? Hombre, que tenemos que dar un salto superior. Hay que hacer un escenario, que eso al final es inversión, ya no es que esté ahí puesto y que pongas unas pancartas. Ahora se utilizan muchísimo las pantallas de led, tienes que tener buenos hoteles, tienes que tener piscinas de calentamiento, que aquí no hay demasiadas y hay que buscarlas. De hecho, alguna idea tenemos con el Cabildo para ver si puede habilitar alguna piscina que está por ahí medio cerrada, para que nos sirva de apoyo, porque vienen las 16 selecciones más fuertes del mundo a clasificarse para los juegos.

Que sea al aire libre y en este escenario, ¿puede ser un valor añadido?

Hay una tendencia en los últimos tiempos hacerlo casi todo indor, pero llama mucho la atención el hacerlo al aire libre y, si tú ofreces un escenario adecuado... Hay que verlo, solo con la actual grada no nos vale, hay que meter una segunda en frente. En vez de una grada en la que quepan 1.500 personas, como ahora, habría que hacer una especia de anfiteatro. Que haya buena televisión, que haya buena iluminación. Eso lo tenemos. Y tenemos chance, seguro.