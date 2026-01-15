El Cisneros La Laguna no da opción al San Roque

El Cisneros La Laguna se puso ayer al día de la mejor manera. En un choque de la primera vuelta que seguía pendiente, el cuadro tinerfeño no dio opción al Bus Leader San Roque y se llevó la victoria del Gran Canaria Arena (0-3). Tres puntos para los pupilos de Miguel Rivera, que se establecen en el Top 7 de la Superliga Masculina antes de afrontar tres partidos seguidos en el Juan Ríos Tejera.

Hubo igualdad en el comienzo del choque, y eso que el bloqueo cisnerista estaba funcionando. Con ambos equipos intercambiando puntos, por parte tinerfeña fueron Sergio Noda y Mateusz Frac quienes ejercieron de anotadores (7-7). Ante mínimas distancias, cuando el Cisneros puso el 9-11, el técnico local decidió pedir tiempo muerto.

El Bus Leader San Roque regresó a pista montando un muro en la red que dificultó la ofensiva lagunera y obligó a Miguel Rivera a reaccionar (16-14). La respuesta fue autoritaria, primero con los remates de Víctor Andreu y después con los saques de Frac, que causaron graves problemas en la defensa local (18-22). Pese a tener cierto margen a su favor, el Cisneros no frenó hasta el 20-25.

Tinerfeños y grancanarios lo dieron todo en el arranque del segundo periodo y cada balón parecía el definitivo. Con puntos muy competidos, los cisneristas tomaron la iniciativa con el 6-8 y nunca más lo soltaron. Superando en todos los aspectos a su rival, los colegiales volaron sobre la pista del Gran Canaria Arena hasta tener una amplia ventaja (11-20).

Ni los tiempos muertos locales lograron frenar a un Cisneros que encontraba buenas posiciones de remate. Si bien un 3-0 para el San Roque amenazó con la remontada, Rivera impidió relajarse a los suyos y el set también tuvo color azul (16-25).

Aun con el 0-2 con el que comenzó la tercera manga, los grancanarios mantuvieron el choque igualado (8-8). No fue hasta la segunda mitad del periodo cuando el Cisneros puso la directa. Encontrando a Andreu y elevándose en el bloqueo, el cuadro tinerfeño pasó rápidamente del empate a 14 a verse ganadores con el 17-21.

El parcial siguió creciendo y el definitivo 17-25 certificó la victoria del Cisneros La Laguna por 0-3 en el Gran Canaria Arena, permitiendo a los colegiales establecerse entre los mejores. Se trata de la primera alegría del 2026, que llega antes de afrontar hasta tres encuentros consecutivos en el Ríos Tejera, empezando por este sábado ante el Servigroup Playas de Benidorm del excisnerista Matías Guidolin. n