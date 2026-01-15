El Arona Guanches, ante una oportunidad histórica para confirmar su salto competitivo

La Copa del Rey de hockey línea vuelve a escena. Lo hace este fin de semana en Valladolid, donde, desde este viernes y hasta el domingo 18 de enero, los ocho mejores equipos del país se dan cita en un formato de eliminatorias directas. Irrumpe en ese contexto el Arona Tenerife Guanches, que asoma como una realidad asentada –y serio aspirante– en el torneo del KO.

Abrirá fuego el conjunto sureño este viernes en los cuartos de final (19:00 horas) frente a los Erizos Rudos, primer peaje de un camino en el que, si logra superar ese debut, disputará la semifinal del sábado (19:30), donde aguardará el vencedor del duelo entre HCR Cent Patins y Tres Cantos PC. La gran final, el domingo a las 11:30.

Nunca antes el Arona Guanches ha levantado una Copa del Rey. Su estreno en la competición se produjo en 2024, en Zamora, ya de vuelta en la máxima categoría del hockey línea nacional. Aquella aventura, aunque corta –cayó a las primeras de cambio contra el Castellón–, significaba que el club volvía a asomarse a la mesa de los mejores. Hace un año, sin embargo, no logró clasificarse. Hoy el paisaje es otro. Y muy distinto.

Desembarcarán los Guanches en Valladolid avalados por una primera vuelta sencillamente sobresaliente. Tercer clasificado de la Liga Élite, con 24 puntos, empatado con el segundo, Cent Patins, y solo por detrás de un Molina Sport ACEGC intratable, unos números que respaldan su candidatura en el torneo del KO. Con todo, el equipo que se salvó literalmente en el último segundo del último partido de la liga pasada ha dado un salto de dimensión. «El año pasado salvamos la temporada a falta de un segundo y este año ya la tenemos salvada», verbaliza Asier Gayoso, entrenador, jugador y ya todo un emblema del club.

«La incorporación de los nuevos jugadores es lo que, de forma más importante, ha marcado la diferencia». Petr Skoloud, Marek Loskot o Roan Buchman –«jugadores de talla mundial», asegura Gayoso–, entre otros, formaron parte el pasado verano de una revolución cuyo salto se nota tanto en la pista como en los entrenamientos.

Eso sí, no se trata sólo de talento individual. Admite el entrenador que también se han ajustado otros aspectos del equipo. «Hemos cambiado algunos detalles a nivel de entrenamiento, también a nivel de físico», apunta, aunque vuelve a la misma idea: «El mayor de los motivos es la incorporación de los nuevos jugadores». Y concreta: «Tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo son de mucho más nivel que la plantilla que teníamos en los años anteriores».

Con ese nuevo contexto, el Arona arrancó la temporada con la prudencia lógica de quien venía de salvarse en el último segundo. Era consciente Gayoso de que se había «confeccionado un plantel con gran potencial como para estar arriba». Pero incluso así, había una incógnita que solo el tiempo podía resolver: «No es lo mismo tener una gran plantilla que tener un gran equipo». Y esa diferencia, para él, sigue siendo trascendental: «Esa era la duda que teníamos al principio y, es más, diría que en este momento todavía no somos un gran equipo».

Gayoso no se esconde. Sabe que los resultados están llegando antes de que el proceso esté completo. «Los resultados que estamos obteniendo son porque tenemos una gran plantilla», explica, y añade: «Vamos consiguiendo resultados un poco a trancas y barrancas». La ambición, por tanto, va más allá del presente.

Aun así, el entrenador percibe avances, y ya se notan «muchas cosas de las que quería trabajar desde principio de temporada». Y eso conecta directamente con lo que se avecina este fin de semana. «De cara a la Copa tenemos opciones reales», asegura. Unas opciones que se apoyan en un argumento doble: «Por la plantilla y por el nivel de equipo que hemos alcanzado». Aunque matiza: «Todavía no es lo mejor que podemos alcanzar, pero está bastante alto».

La Copa del Rey, además, es diferente. «Siendo cada eliminatoria a partido único que se juega todo en un fin de semana, cualquier cosa puede pasar», apunta. Desde esa perspectiva, Gayoso reivindica la legitimidad de un Arona que ha visto «durante la liga que contra cualquiera de los equipos puede ganar». Sin ingenuidad: «También perder obviamente». Pero con una idea clara: lograr «algo que sería histórico para el club».

Un hipotético derbi

La trayectoria liguera respalda ese optimismo. El Arona ha competido contra todos, incluidos los gigantes. El ejemplo más claro es Molina, el líder invicto. En su enfrentamiento directo, los tinerfeños fueron el rival de la Liga Élite que más le plantó cara (4-5). «Sabemos que en un enfrentamiento directo ellos son favoritos, pero no es como en años anteriores en los que eran favoritos absolutos. Lo vimos en el partido que jugamos en liga, estamos a un nivel parecido», verbaliza el navarro.

La gran diferencia, para él, está en el tiempo. «Ellos, además de tener una plantilla de gran nivel, llevan años construyendo un equipo y eso marca la diferencia en nuestro caso». Pero aun así, el Arona se permite mirarle de tú a tú. El enfrentamiento entre canarios, eso sí, solo se daría en una hipotética final.

Favoritos en el estreno

El primer escollo para los Guanches serán los Erizos Rudos, rival ya conocido. En la jornada inaugural de liga, el Arona se impuso 2-11. Gayoso advierte que se trata de «un resultado engañoso», antes de recordar que «no han vuelto a perder ningún partido por ese resultado». Eso sí, el técnico no esquiva el rol que le otorgan los números. «Somos favoritos», admite. «No solo por aquel resultado, sino porque estamos más arriba en la clasificación», añade.