El Cuesta Piedra confirma que este año va en serio

Campeón con mayúsculas. Superada la vorágine del pasado fin de semana, cuando el Santa Cruz Cuesta Piedra alzó en Torrejón de Ardoz la Copa Princesa 2026 –el primer título copero de su historia–, ha pasado el tiempo justo para que bajen las revoluciones y aflore una lectura más esclarecedora de lo que representa el triunfo para el club capitalino, para un vestuario liderado por una Lisbet Arredondo que ya es eterna y para un proyecto dirigido por una de las voces más respetadas del voleibol archipelágico, Francis Hernández.

Consecuencia lógica de una trayectoria sostenida durante año y medio –y reforzada por los primeros cinco meses de la actual primera vuelta de la Superliga 2–, llegó el triunfo en esta Copa Princesa de la mano de un billete encaminado para el playoff a la Liga Iberdrola, el ascenso como objetivo claro y la sensación de que, esta vez sí, el Cuesta Piedra tiene algo diferente.

Desembarcaba el combinado capitalino en el torneo del KO con el aval de una primera vuelta sencillamente brillante: primer clasificado del Grupo A, 11 victorias en 12 partidos y una sola derrota. Credenciales incontestables de un grupo que, eso sí, nunca perdió la perspectiva de lo que estaba en juego, ni siquiera cuando el torneo arrancaba con derrota. El estratega de la tripulación azul y blanca, Francis Hernández, recuerda que, pese al tropiezo inicial ante el Barça, el grupo dio señales positivas. Admite que tras el parón navideño las veía «algo más lentas, fuera de ritmo», pero subraya que ante el conjunto azulgrana el equipo respondió. Fue, en sus palabras, «un toma y daca» que cayó del lado de «un equipo muy bueno».

A partir de ese momento, como señala el entrenador, «ya lo que vale son las eliminatorias y si ahí fallábamos estábamos fuera». Y el Cuesta Piedra no falló. Subcampeón en la 15/16 y semifinalista el curso pasado, el equipo de Francis Hernández dejó atrás el peso del pasado y creció partido a partido.

De ahí que el sábado firmara una jornada impecable que reafirmaba su candidatura al título. Por la mañana, derbi ante el Fedes Ascensores La Laguna como examen de madurez. Tras imponerse en los dos primeros sets, las santacruceras tuvieron que resistir la reacción del equipo lagunero, comandada por una inspirada Agos Beltramino. Llegó el cuarto set y con él una demostración de control total del cuadro capitalino, que cerró el partido por 1-3. Ya por la tarde, en la semifinal, el cuadro blanquiazul volvió a dar la talla ante el Guía, al que superó con un claro 3-0.

Y la final del domingo como broche perfecto. El Pabellón Municipal de Torrejón de Ardoz, lleno a rebosar, vio cómo su UCAM Torrejón arrancaba mejor y se llevaba el primer set por 21-25. Francis Hernández ya había detectado un fallo en la recepción. Como explicó después, hubo «detallitos de la recepción muy llegada a zona dos», lo que «estábamos anulando a nuestro propio central». Una corrección que llegó a tiempo. En el segundo set, Lisbet Arredondo empezó a marcar diferencias y el equipo santacrucero igualó la final 25-20. De ahí al mando del partido, con un 25-12 en el tercer set y un 25-17 en el cuarto que cerraba un triunfo trabajado y coherente con todo lo exhibido en el torneo.

La pieza que faltaba

El protagonismo se lo lleva Lisbet Arredondo. MVP del torneo, su influencia fue mucho más allá de los números. Era la pieza que faltaba. «El año pasado faltó alguien que pusiera la calma, que pusiera veteranía», resume Hernández.

Insiste el entrenador en que el equipo ya contaba con recursos ofensivos, pero necesitaba a alguien que asumiera las riendas en los momentos delicados. Arredondo, con «mil batallas en esto», aportó ese «temple». «En los momentos fastidiados, ella asume ese rol», explica el estretega que, eso sí, prefiere evitar personalismos. Subraya que no fue una competición de una sola jugadora, sino «un torneo donde se jugó muy bien en equipo». En ese sentido, destaca la «profundidad del banquillo» y el rendimiento de las jugadoras que entraron desde fuera.

Con el trofeo ya en casa y tras el subidón emocional, toca «bajar a la tierra» y centrarse en la liga regular. El Cuesta Piedra recibe este sábado (17:00) al Voleibol Madrid, noveno clasificado del Grupo A. La misión, ganar para seguir líder.