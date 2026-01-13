El tinerfeño Juan Diego Amador corona el volcán más alto del planeta

Juan Diego Amador ha coronado la cima de Ojos del Salado, el volcán más alto del planeta (6.890 metros de altura sobre el nivel del mar), confirmando así lo que el deportista considera «una recuperación» de cara a sus nuevos proyectos al haber dado carpetazo a una rotura de fascia (planta del pie) que había sufrido recientemente. Amador, el primer y único canario hasta la fecha en escalar el Everest (lo hizo en mayo de 2004) celebra «poder seguir soñando» con grandes desafíos.

El Ojos del Salado es el volcán más alto del mundo, la máxima altura de Chile y la segunda montaña más alta de América. Sus laderas están entre las más ventosas de los Andes y su torreón cumbrero presenta la última dificultad técnica de este coloso. Una montaña de extremos, enclavada en el Desierto de Atacama, un lugar que durante siglos ha sido considerado inhóspito para el ser humano, en donde las formas de vida escasean, pues las escasísimas precipitaciones y la enorme amplitud térmica solo permiten la vida a organismos altamente adaptados.

En palabras de Amador desde el campo base, la ascensión acabó siendo «más dura de lo esperado». «No solo es una montaña muy alta en medio de un desierto, sino que hay que llegar bien a los últimos metros suficientemente fresco para remontar el muro final. Una cima bonita y muy digna, desde la que observar el amplio y árido desierto de Atacama. Un paisaje que para un canario no es totalmente nuevo, pues existen muchísimos paralelismos con el paisaje volcánico y árido de mi tierra natal», reflexionó entusiasmado.

Particularmente, Atacama está lleno de elementos que lo hacen único; además de estar considerado el desierto más árido del mundo, es el más antiguo del planeta. En este entorno salvaje, inhóspito y único ha llevado a cabo su última aventura Juan Diego Amador. Un proyecto que nace de su «pasión por la aventura» y su «vocación de geógrafo». Hasta allí viajó para «conocer de primera mano este ecosistema tan extraordinario» y recoger información que divulgar a su regreso.

Después de haber ascendido a cuatro montañas superiores a 8.000 metros y culminar con éxito el proyecto Siete Cimas (la montaña más alta de cada continente), Amador se ha centrado en experiencias extremas en zonas polares y en ir sumando cimas en el proyecto Siete Volcanes (los más altos de cada continente). Se trata del Kilimanjaro (África), Orizaba (América del Norte), Sidley (Antártida), Elbrust (Europa), Damavand (Asia), Giluwe (Oceanía) y el propio Ojos de Salado (América del Sur). De la lista le restan aún cuatro.

Juan Diego se despide su crónica agradeciendo a Deporte Lagunero y a Volcano Teide «su inestimable ayuda en este proyecto divulgación de los valores de la aventura y del conocimiento geográfico».