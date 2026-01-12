El Santa Cruz Cuesta Piedra saborea la gloria en Madrid

El Santa Cruz Cuesta Piedra levantó el trofeo de campeón de la Copa Princesa 2026 en un Pabellón Municipal de Torrejón de Ardoz, con el aforo completo, tras superar al conjunto local, UCAM Torrejón por 3-1 (21-25/25-20/25-12/25-17), en un partido de gran nivel competitivo y en el que los puntos de Lisbet Arredondo, designada MVP del torneo, fueron determinantes para que las tinerfeñas levantasen por vez primera el título copero. Las de Francis Hernández habían sido subcampeonas en la 15/16, mientras que la pasada campaña se quedaron en semifinales.

Torrejón de Ardoz volcó todo su apoyo sobre las anfitrionas, UCAM Torrejón, desde horas antes del inicio del encuentro. Las gradas ofrecían una imagen espectacular, con una afición entregada que convirtió la final en un auténtico acontecimiento deportivo y social.

Lisbet Arredondo posa con el reconocimiento a MVP del torneo. | RFEVB

El partido comenzó con un primer set muy igualado, que cayó del lado del conjunto local por 21-25, impulsado por la intensidad y el empuje del público, y con las acciones de Katarina Osadchuk como guía. El Santa Cruz Cuesta Piedra reaccionaba en el segundo parcial, elevando su nivel de juego con la aportación y experiencia de Lisbet Arredondo para igualar la final tras imponerse por 25-20.

A partir de ahí, el conjunto tinerfeño marcó el ritmo del encuentro. El tercer set, resuelto con claridad por 25-12, supuso un punto de inflexión. Las de Francis Hernández se mostraban sólidas en bloqueo, eficaces en ataque y muy ordenadas en defensa, cortando los intentos del Torrejón por recortar distancias. La dinámica se mantuvo en el cuarto y definitivo set, que concluyó con un 25-17 que certificaba el triunfo y el título para el equipo tinerfeño.

Más allá del resultado, la Federación Española destacó que la Copa «deja una imagen de gran organización, excelente ambiente y alto nivel deportivo, confirmando el crecimiento de la competición».