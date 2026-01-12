Con victorias de Javier Rodríguez y Nazaret Calviche, la quinta edición de la Travesía a Nado San Salitre dio ayer domingo el pistoletazo de salida al calendario deportivo de 2026 en Santa Cruz en la zona de baño El Bloque, en el litoral de Valleseco. El evento estuvo organizado por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que dirige la concejala Alicia Cebrián, con la dirección técnica de Gesport Canarias y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La prueba se tenía que haber celebrado el pasado 1 de enero, pero debido a las condiciones meteorológicas de ese día fue aplazada por motivos de seguridad. A pesar del cambio de fecha, la San Salitre movilizó hoy a un total de 400 nadadores y nadadoras de todas las edades en las diferentes pruebas propuestas.

En la distancia de 2.000 metros, Javier Rodríguez Díaz (CD Teneteide) y Nazaret Calviche Fernández (GO Fit Santa Cruz) llegaron en primera posición, mientras que en la distancia de 1.000 metros los vencedores fueron Valerio Chinea Mirzoyan (Trimédano) y Bárbara Scarpa (CN Martiánez Coral Hoteles).

Rodríguez y Calviche vencen en 2.000 metros | ED

En la categoría sin neopreno, Javier Rodríguez Díaz (CD Teneteide) repitió podio junto a Claudia Borges Hernández (CN Reales) en la modalidad de 2.000 metros, mientras que Bárbara Scarpa (CN Martiánez Coral Hotels) volvió a subir al podio en la distancia de 1.000 metros junto a Roberto Herrera Galván (Candetlón).

Además, la San Salitre celebró una travesía infantil con distancias para diferentes edades: 50 metros para niños y niñas de 7 y 8 años, 100 metros para 9 y 10 años y 200 metros para 11 y 12 años. También volvió a contar con el tradicional Primer Baño del Año, modalidad de carácter festivo y participativo que premia el espíritu más original y el atuendo más creativo y divertido.

Finalmente, el Colegio Santa Catalina de Siena FESD recibió un premio especial, consistente en un vale de 300 euros canjeable por artículos deportivos en MED Deportes Salud, por ser el club con mayor número de participantes inscritos.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Deportes y Calidad de Vida, Alicia Cebrián, no faltaron a esta primera cita deportiva del año. Bermúdez felicitó a los participantes, a los que animó en la salida y agradeció su apoyo a la prueba. «Tenía que haberse celebrado el día 1, como es tradición, pero aquí están todos ustedes, comprometidos con el deporte en Santa Cruz», apuntó el alcalde capitalinas.

Por su parte, Cebrián, que también participó en la prueba, detalló que «la apuesta de Santa Cruz por el deporte y por la fomentar la práctica de hábitos de vida saludable es clara».