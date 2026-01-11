Santa Cruz inaugura el 2026 con la San Salitre

Santa Cruz de Tenerife celebra hoy la quinta edición de la Travesía a Nado San Salitre, cita ya consolidada y que inaugurará el calendario deportivo de la ciudad para el presente 2026. La prueba se tenía que haber celebrado el pasado 1 de enero, pero, debido a las condiciones meteorológicas de ese día como consecuencia de la borrasca atlántica Francis, tuvo que ser aplazada por criterios de seguridad.

Esta competición, que se desarrolla en Valleseco, en la zona de baño de El Bloque, está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, cuenta con la dirección técnica de Gesport Canarias y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la entrega de dorsales, que se prolongará hasta las 11:00 en la zona de El Bloque de Valleseco. A esa misma hora se celebrará la travesía infantil, dando paso a las 12:00 a la salida de las pruebas de 1.000 y 2.000 metros. A las 13:00 tendrá lugar el tradicional primer baño del año y, como cierre de la jornada, a las 13:15 se realizará la entrega de premios y el brindis final.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que «la San Salitre refuerza el compromiso de Santa Cruz con el deporte y la vida activa, representando lo mejor de la ciudad, como la energía de nuestra gente y su vínculo con el mar». Asimismo, añadió que «sin duda, es un acierto del Servicio de Deportes haber puesto en marcha una competición de estas características para empezar el año nuevo».

Alicia Cebrián resaltó el crecimiento continuo de la prueba y la buena acogida que tiene entre la ciudadanía. «Es la quinta edición de la San Salitre y estamos muy contentos porque, año tras año, se apunta cada vez más gente», señaló, subrayando que la participación sigue aumentando en cada convocatoria.

Además, puso en valor el carácter festivo y popular del evento, que va más allá de la competición deportiva. «En la San Salitre también damos la opción de que la gente pueda darse el primer baño del año con un atuendo divertido. Estamos batiendo récords de participación y eso nos hace estar especialmente satisfechos», afirmó.

Junto a las pruebas competitivas, la San Salitre volverá a contar con el tradicional Primer baño del año, modalidad de carácter festivo y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo, invitando a vecinos y visitantes a comenzar el año de una forma diferente, marcada por la convivencia y el buen ambiente.