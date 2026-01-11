El Libby’s empieza el año con una victoria que vale oro

El Tenerife Libby’s La Laguna se impuso al FEEL Alcobendas en el primer compromiso de 2026. El partido supuso además el estreno de una nueva etapa en el conjunto lagunero, con la llegada al banquillo de Ricardo Lemos y el debut como titular de Alli Cudworth en el Pabellón Luis Buñuel. Las blanquiazules arrancan el año con buen pie tras firmar un valioso triunfo por 1-3 que, de momento, les permite salir de los puestos de descenso.

El choque comenzó con tanteo y pocas concesiones por parte de ambos equipos. Un bloqueo de Yeisy Soto activó la buena dinámica visitante, prolongada con un potente remate por zona dos de Emily Zinger (4-8). El Tenerife Libby’s alcanzó su máxima renta con un 5-13, apoyado en buenas acciones ofensivas de Carolina Camino. El Alcobendas apretó en el tramo final (21-23), pero la ventaja inicial permitió a las laguneras cerrar el set (23-25).

La segunda manga fue más equilibrada, con alternancias hasta el 9-9 y un notable nivel defensivo. De nuevo apareció Zinger para abrir brecha (9-13), mientras que Cudworth fue clave en el desenlace con varios ataques de mérito. Un error ofensivo local decantó el set del lado visitante (19-25).

En el tercer parcial, el Alcobendas, colista, salió con más energía, arropado por su afición (7-5). Ricardo Lemos ajustó desde el tiempo muerto y las suyas empataron (7-7), pero el orden local marcó diferencias y las madrileñas se llevaron el set (25-17).

El cuarto comenzó de manera inmaculada para el Tenerife Libby’s La Laguna, con un 0-5 de salida. El Alcobendas reaccionó (9-10), pero las visitantes supieron manejar la ventaja en un tramo final igualado. Un error defensivo local selló el 22-25 y el 1-3 definitivo, dando a Lemos su primera victoria al frente del representativo tinerfeño.