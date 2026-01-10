El Cabildo baraja costear la mutualidad de los federados

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, mantuvo un encuentro institucional en el Palacio Insular con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), Alejandro Morales Mansito, para abordar la planificación a desarrollar en 2026.

Por un lado, se trató la posibilidad de que Tenerife siga albergando importantes eventos deportivos de fútbol. Destaca la celebración de la Supercopa de España Femenina de fútbol sala que se celebrará el 31 de enero y 1 de febrero en Adeje, que llega por primera vez a Canarias gracias al acuerdo alcanzado por la RFEF y la FIFT.

En estos últimos años, y gracias a la colaboración del Cabildo de Tenerife con la FIFT, Tenerife se viene consolidando como organizadora de grandes eventos deportivos de fútbol, nacionales e internacionales, destacando especialmente la celebración de encuentros de las selecciones absolutas masculina y femenina (2024), el Torneo 4 Naciones Sub 18 (2023) y la fase previa de los Campeonatos de España de fútbol en sus categorías masculina y femenina (2022).

El Cabildo Insular y la FIFT están evaluando un nuevo proyecto deportivo y educativo, que se pondría en marcha para la temporada 2026/27, que incluiría la posibilidad de contribuir a sufragar el coste de la mutualidad de los federados de la FIFT en Tenerife. De esta manera, ambas instituciones abordaron este importante y novedoso proyecto, que tendrá como objetivo apoyar la promoción del deporte base en el fútbol y fútbol sala de Tenerife, que se consolidan como los deportes con mayor número de licencias federativas.

Todo ello, manteniendo la línea de subvención destinada a la Ayuda a la Cantera que tiene como objetivo mejorar y potenciar el trabajo de clubes y entidades deportivas con sus categorías de base. Fruto de esta estrecha colaboración de la FIFT y el Cabildo Insular, el área de Deportes ha venido atendiendo también la demanda federativa de incremento económico de la Ayuda en cada una de las convocatorias de estos últimos años, habiendo distribuido 2.400.000 euros en la convocatoria de 2025, un 20 % más que el año 2024 (2.000.000 euros), y más de 900.000 euros con respecto a la del año 2023 que ascendía a 1,5 millones de euros.

Lope Afonso señaló que desde el Cabildo de Tenerife siguen «firmemente comprometidos con el deporte base y con el fútbol como una herramienta de cohesión social, formación y proyección de la Isla». «La colaboración con la FIFT nos permite no solo atraer grandes eventos deportivos que refuerzan la imagen de Tenerife a nivel nacional e internacional, sino también impulsar proyectos que tienen un impacto directo y positivo en nuestros clubes, deportistas y familias», añadió Afonso. n