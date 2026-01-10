Acorán Hernández, leyenda de la halterofilia española, se retira tras después de dos décadas

«Los verdaderos límites no están en la barra, ni en las competiciones… están solo en nuestra mente». Con esa reflexión compartida en sus redes sociales, Acorán Hernández Mendoza (Los Silos, 1990) baja el telón a una trayectoria de más de veinte años en lo más alto de la halterofilia española. Una despedida fiel a su carrera, sincera y con la lucidez de quien ha mirado el camino con perspectiva. Se retira el haltero tinerfeño sabiendo quién es, de dónde viene y con la certeza de todo lo que el deporte le ha dado.

Subcampeón de Europa, 14 veces campeón de España y uno de los levantadores más consistentes de su generación –y, sin discusión, de la historia de Canarias–, se despide un deportista que entendió que el verdadero éxito está «en el proceso» –y no en el resultado, como se empeña en repetir–, en las personas que acompañan y en la tranquilidad de saber que no quedó nada dentro. Una partida «con gratitud y orgullo», sabiendo que formó parte de «una de las mejores épocas de levantadores de la historia de España».

Después colgar la barra, Acorán no se aleja del deporte. Más bien todo lo contrario. Da un paso al frente y asume el papel de entrenador principal en Testa Training. «Siempre me ha gustado ayudar a la gente», confiesa, una idea que repite y que resume bien su manera de entender el deporte. Desde sus primeros pasos en el club, pasando por el box de CrossFit y la planificación online, su vocación por enseñar ha estado siempre ahí, de fondo, acompañándolo.

Así, la transición, lejos de resultar traumática, se ha dado con naturalidad. Acorán sigue haciendo lo que le mueve, aunque ahora desde otro sitio. Lidera, acompaña y guía a quienes deciden recorrer un camino que él ya ha transitado de principio a fin. Tal y como explica a EL DÍA, la transición llevaba tiempo gestándose. Admite que es «un cambio grande», pero aclara que lo ha sentido más como una evolución profesional que como una sacudida personal. El mayor ajuste ha sido «no tener que ir tantas veces al gimnasio».

Armenia 2023

Mirar atrás en la trayectoria de Acorán Hernández supone recorrer más de veinte años de constancia, sacrificio y crecimiento personal. Desde sus primeros pasos hasta afianzarse como uno de los nombres propios de la halterofilia española. Un trayecto que nunca fue recto ni cómodo. Hubo victorias, claro, pero también momentos grises, las lesiones, las dudas y las renuncias inevitables. «Tuve muchos momentos muy buenos, muy malos y de todo se aprende», resume. Y en ese aprendizaje permanente, el levantador tinerfeño asumió que nada llega sin atravesar todo el proceso. «Tienes que pasar por todo para luego valorar», reflexiona. Y dentro de ese todo, hay una competición que marca un antes y un después en su carrera: el Campeonato de Europa de Ereván, en 2023. Allí se proclamó subcampeón de Europa en el total olímpico, sumó una medalla de bronce en arrancada y estableció varios récords de España, firmando uno de los capítulos más brillantes de su carrera.

No duda en señalarlo como el logro más importante de su vida deportiva. Una competición en la que todo encajó, en la que «todo fluía». El trabajo previo, el estado físico, la cabeza. Todo iba en la misma dirección. «Creía en mí, creía en todo lo que había hecho», explica, con la convicción de quien sabía que «algo grande» estaba a punto de pasar. Y pasó. Acorán hizo «realidad una simulación» que llevaba mucho tiempo construyendo en su mente, una imagen repetida una y otra vez que acabó tomando forma real sobre la tarima.

Eso sí, el camino hasta Ereván no fue nada fácil. Venía el tinerfeño de dejar el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, cargaba con lesiones importantes y había transformado por completo su manera de entrenar. Volvió a casa, se alejó del entorno protegido del CAR y asumió el reto de ser su propio «entrenador, psicólogo y nutricionista». Un proceso de autoaprendizaje construido sobre todo lo que había aprendido de grandes profesionales a lo largo de su carrera.

Llegó al Europeo con la sensación de haber superado obstáculos que iban mucho más allá del peso de la barra. Durante aquella semana en Armenia, Acorán se sintió «feliz y tranquilo», con una única prioridad: competir y demostrar «lo que había forjado en la sombra». Fueron, como él mismo reconoce, «cuatro meses de los mejores a nivel profesional» de toda su vida.

Consejo de conocedor

Si hoy pudiera hablar con el Acorán que empezaba a levantar barras, el mensaje sería claro: «que tenga paciencia y que crea en el proceso», dice, recordando lo difícil que es vivir en una época de resultados inmediatos. A lo largo de su carrera vio pasar a muchos deportistas con logros rápidos, pero pasajeros. «Se apagaban muy rápido», recuerda. Frente a eso, valora a quienes supieron trabajar a largo plazo, resistir y construir día a día desde la constancia. Esos fueron, para él, los que realmente llegaron lejos. Creer en el camino, confiar en el esfuerzo diario y comprender que los resultados llegan cuando toca. Esa es, quizá, la enseñanza más importante que deja Acorán Hernández Mendoza.