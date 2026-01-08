Fernando Clavijo 'ficha' por el CD Tenerife Femenino
El presidente del Gobierno de Canarias conoce de primera mano el proyecto deportivo y social del club blanquiazul en una jornada de cercanía con jugadoras, cuerpo técnico y directiva.
El primer equipo del CD Tenerife Femenino recibió este jueves la visita del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una jornada marcada por la cercanía, el respaldo institucional y el reconocimiento al crecimiento del fútbol femenino en las Islas.
Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de entrenamiento del club, el presidente tuvo la oportunidad de saludar a las jugadoras y al cuerpo técnico, así como de compartir impresiones con la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, Sergio Batista. La visita permitió poner en valor el trabajo deportivo y social que desarrolla el CD Tenerife Femenino, consolidado como referente del fútbol femenino canario.
Sergio Batista destacó la importancia de este tipo de encuentros institucionales: “Para el CD Tenerife Femenino es un orgullo recibir al presidente del Gobierno de Canarias. Su visita es una muestra de apoyo al esfuerzo diario de nuestras jugadoras y al proyecto que estamos construyendo, no solo a nivel deportivo, sino también como motor de igualdad y de inspiración para muchas niñas en Canarias”. El presidente del club añadió que “el respaldo de las instituciones es clave para poder seguir creciendo y consolidando el fútbol en nuestra comunidad.
Durante la visita, el presidente del Gobierno de Canarias recibió una camiseta conmemorativa del CD Tenerife Femenino y compartió un momento distendido con las futbolistas. Para el presidente, los buenos resultados del conjunto afianzado en Primera División contribuyen a que “todas las niñas que sueñen con dedicarse a este deporte cuenten con referentes” canarios de la máxima categoría, algo “fundamental para acabar con los estereotipos machistas y avanzar en una sociedad plena en igualdad”.
La jornada concluyó con un encuentro informal con la directiva del club, poniendo el broche final a una visita que refuerza el compromiso con el deporte y con los valores que representa el CD Tenerife Femenino.
