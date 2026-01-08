Tenerife, a dominar el KO: Cuesta Piedra, Aguere y Arona al ataque

El voleibol tinerfeño vuelve a asomarse al primer plano nacional. Y lo hace con argumentos de sobra. La Copa Princesa y la Copa Príncipe echan a andar este viernes con tres representantes isleños en liza: Santa Cruz Cuesta Piedra y Fedes Ascensores La Laguna Aguere en categoría femenina, y Arona Spring In Motion en la masculina. Tres proyectos ya hechos y derechos, tres rutas distintas y el hilo conductor de una ilusión de pelear por un título que no entiende de etiquetas.

Junto a Barcelona, será Tenerife la provincia con mayor peso específico en esta competición. En chicos, el Arona vuelve al torneo del KO cinco años después. La última vez que asomó por esta cita alcanzó la final tras superar al CV Leganés en semifinales y acabó como subcampeón al ceder frente al Intasa San Sadurniño en el partido decisivo. En chicas, Cuesta Piedra y Aguere repiten presencia en la Copa Princesa después de su participación en la pasada edición, disputada precisamente en Santa Cruz de Tenerife, donde ambas escuadras dijeron adiós en semifinales.

Precisamente la Copa Princesa se disputará en Madrid, en el pabellón José Antonio Paraíso de Torrejón de Ardoz, escenario del primer gran título del año en la Superliga Femenina 2. Será la primera vez que la localidad madrileña actúe como sede, tomando el relevo de Santa Cruz de Tenerife, donde el UC3M Leganés se coronó campeón en la última edición. La competición mantiene intacto su formato: reunirá a los seis mejores equipos de la primera vuelta, los dos primeros clasificados de cada uno de los tres grupos de la categoría.

Junto al anfitrión UCAM Torrejón, y además de Santa Cruz Cuesta Piedra y Fedes Ascensores La Laguna Aguere, estarán Guía, Sant Just y Barça. Un cartel de primer nivel que invita a pensar en una Copa tremendamente igualada, algo que subraya el técnico del Cuesta Piedra, Francis Hernández, al señalar que «la empresa será difícil porque todos los que llegan están al mismo nivel».

El derbi tinerfeño

El Grupo B concentrará el protagonismo tinerfeño. Allí los dos representantes isleños compartirán escenario con el Barça. El telón se levantará desde primera hora de este viernes con el duelo Barça–Fedes Ascensores La Laguna (8:30 horas). Ya por la tarde, el conjunto azulgrana se medirá al Cuesta Piedra (17:00) antes de que el derbi isleño ponga el broche al Grupo B este sábado a las 8:30. A partir de ahí, los cuatro equipos clasificados –los dos primeros de cada grupo– entrarán en escena en las semifinales, programadas para la sesión vespertina del sábado. Primero se disputará el cruce entre el segundo del Grupo A y el primero del B (17:00 horas), y a continuación llegará el choque entre el primero del A y el segundo del B (19:00). Por último, el domingo a las 11:00 se alzará el telón de la gran final.

El Santa Cruz Cuesta Piedra desembarca en esta Copa Princesa con el aval de una primera vuelta sencillamente sobresaliente: primer clasificado del Grupo A, 11 victorias en 12 partidos y una única derrota. Francis Hernández, eso sí, esquiva cualquier atisbo de triunfalismo y prefiere poner el foco en los pequeños detalles: «nuestras opciones pasan por estar centrados en cada momento de los encuentros y mostrar el nivel exhibido hasta ahora», subraya. Será, según apunta, «una buena manera de conocer en qué momento de forma está el equipo». La experiencia del pasado también pesa. Hernández recuerda que en 2025 «se escapó la Copa en semifinales, 2-3 frente al que a la postre fue el campeón», un encuentro marcado, según explica, «porque faltó algo de fortuna y, en parte, por una desconexión en el momento clave».

Francis Hernández, téncico del Cuesta Piedra. / El Día

Y si el Cuesta Piedra impresiona por sus números, lo del Fedes Ascensores La Laguna Aguere no se queda ni mucho menos atrás. El conjunto lagunero selló su billete como segundo clasificado del Grupo C, también con 11 victorias en 12 partidos, una racha idéntica a la de su vecino capitalino. Su entrenador, Renzo Sánchez, describe el momento del equipo con una mezcla de optimismo y ambición: «llegamos muy bien a la Copa, sobre todo con ansias, con ganas de competir». El técnico recuerda que han «trabajado durante toda la temporada para cumplir este objetivo» y se muestra convencido de que el equipo «va a hacer un buen papel en la Copa».

Eso sí, insiste en que, pese al buen momento del equipo, «nunca hay que relajarse y hay que mantener sobre todo la concentración en los entrenamientos para estar al cien por cien en cada partido». El técnico argentino también pone en valor lo vivido el pasado curso. Sánchez entiende que «sirve como experiencia y sobre todo para saber cómo competirla, cómo jugarla», recordando que se trata de «un formato de competición diferente al que el equipo está acostumbrado en la liga regular».

En la Copa Príncipe, el Arona Spring In Motion comparece como segundo clasificado del Grupo B, con un balance de diez victorias y dos derrotas. El conjunto aronero entra este viernes en escena en Pinto, localidad que acoge el torneo desde este viernes y hasta el día 11 en el pabellón Príncipe de Asturias, con un formato calcado al de la Copa Princesa –en este caso, se citan los seis mejores equipos de la Superliga Masculina 2, repartidos también en dos grupos–.

Los sureños, encuadrados en el A, debutarán esta tarde (18:30 horas) frente al anfitrión, el Grupo Egido Pinto, y disputarán su segundo encuentro este sábado a las 11:00 ante el Intasa San Sadurniño. Las semifinales se jugarán en la tarde del sábado, a las 17:00 y a las 19:00, mientras que la gran final queda reservada para el domingo a las 11:00, el partido definitivo por un título que defiende el Textil Santanderina, campeón en las dos últimas ediciones.

Kako Hernández, técnico del Arona. / El Día

El entrenador, jugador y capitán del equipo, Kako Hernández, explica que «el equipo llega en una muy buena dinámica tras los últimos partidos de liga», y añade que existe «una motivación extra» por la espina clavada del año pasado, cuando no pudieron disputar la Copa. Advierte que en «cada partido» tendrán que estar «al cien por cien» si quieren avanzar. Para su equipo, la Copa pasará por «ser constantes tanto a nivel de recepción como en el saque», dos aspectos que considera capitales para «generar daño en los equipos rivales».