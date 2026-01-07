De la ruina a la cima: la antigua Piscina de Puerto de la Cruz será sede de un campeonato del mundo

De la ruina a la cima. La antigua Piscina Municipal de Puerto de la Cruz, ahora denominada como Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT) ha pasado del abandono a ser no solo un punto de referencia insular o nacional, sino mundial. No en vano, más de 13 millones de euros después, la infraestructura enclavada en primera línea de costa del municipio norteño albergará en agosto de este año 2026 un Mundial de Waterpolo. Concretamente, el femenino de modalidad junior.

En el espacio ubicado entre Playa Jardín (a apenas unos metros del Castillo de San Felipe) y el Campo de Fútbol El Peñón ya no hay silencio. Ahora, además del sonido de las olas azotando la costa portuense en unas semanas con meteorología adversa, se escucha el sonido de las brazadas de los vecinos que acuden a la piscina (muchos de ellos aprendieron a nadar justo ahí), del jaleo por el entrenamiento de algunos de los clubes que tienen su sede en el CDAT y de los chorros de agua que renuevan el agua de las piscinas. De fondo, se levanta majestuoso el Teide sobre el valle de La Orotava. Las faltas del gigante asoman teñidas de blanco antes de difuminarse entre una maraña de nubes grises que lo rodean. En el Puerto, eso sí. Ni hace frío ni llueve. Como casi siempre.

Nadie se pierde la cita

A la presentación de tan prestigioso evento acuden el presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Lope Afonso, y el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso. Cuesta elegir cuál de ellos está más feliz. Mientras los hermanos Afonso son naturales del municipio (el sentimiento de pertenencia siempre suma), Carpena tiene un curioso vínculo familiar con la localidad, mientras que Suárez aprovecha para destacar lo bien recibido que es siempre por las autoridades insulares.

En primera fila, aunque no tomaron la palabra; la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné; el consejero delegado de Ideco, Manolo Gómez; la consejera de Turismo, Dimple Melwani; el concejal de Deportes portuense, Alberto Cabo, y una figura histórica del waterpolo tinerfeño, el exárbitro internacional y ahora delegado federativo Juan Carlos Marrero. Marrero, que fue antaño edil de Deportes del Puerto, creyó siempre en el proyecto del CDAT. Bien se le podría considerar como uno de los ideólogos de un proyecto que por momentos pareció imposible.

Diez años después

Lope Afonso celebró ser partícipe de «un día especial», ese en el que se anunciaba el primer gran evento deportivo que albergará el CDAT. Se trata de «uno de los motivos para los que fue proyectado», para acoger grandes citas. «Hace una semana se cumplieron diez años de un día que no fue tan alegre como el de hoy, el día en que se tomó la decisión de terminar con la vida útil de un piscina mítica», recordó con emoción el dirigente. «La historia de esa piscina se convierte hoy en legado. Este no solo es un centro para la celebración de eventos, lo es para todos. También para los equipos que tenían aquí la sede de actividad antes del cierre. Hemos cumplido el compromiso de mantener su espacio», afirmó.

Carpena con una mirada en la historia

Carpena comenzó su intervención asegurando que, después de haber escuchado a Afonso, le hacía «aún más ilusión» tomar parte en la presentación del torneo. El motivo, la historia que hay detrás de la construcción del CDAT. Carpena conoció la infraestructura años atrás, cuando Juan Carlos Marrero y el expresidente del Cabildo Carlos Alonso le enseñaron unas imágenes del proyecto. «Les hice las típicas preguntas que suelen hacerse. ¿Dónde mejor que en Puerto de la Cruz? Un lugar que había dado mucho al waterpolo español o al salvamento y socorrismo. Eso fue hace ya seis años», expuso el responsable federativo. «Va a ser una competición interesante que va a poner en el mapa a Puerto de la Cruz y a esta extraordinaria instalación de la que debemos sentirnos orgullosos».

Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación. / María Pisaca

Afonso, en un momento dulce

Leopoldo Afonso quiso destacar que, aunque fuese él a quien le ha tocado disfrutar del «momento dulce», había que valorar por encima el «complicado trabajo de otros muchos que ha culminado con lo mejor». «Esta es una de las mejores noticias que daremos en nuestro municipio en 2026. Es el fruto de la apuesta decidida por el binomio turtismo-deporte en el que tanto creemos en Puerto de la Cruz. Esto no termina aquí. Sé que las instituciones daremos todo de nuestra parte para seguir siendo sede de competiciones de primer orden y primer nivel», despidió el primer edil.

El 'hola y adiós' de Suárez

Poli Suárez, por último subrayó que la competición servirá para «dar la bienvenida y dar el adiós». «Cuando nos diga adiós, sepan que vamos a seguir luchando junto a la Federación Española y el Cabildo de Tenerife. En el Gobierno de Canarias apostamos por la igualdad en el deporte y el apoyo a nuestros deportistas, tanto a los que ya triunfan como a los que vienen por detrás. En este campeonato habrá deportistas que serán nuestras referencias en el futuro». El consejero finalizó enfatizando en que «las personas anónimas» son las que hacen posible que los clubes deportistas se mantengan y los grandes eventos sean posibles. «Hay que mantener viva la antorcha del deporte de nuestra tierra».

Formato del torneo

El Campeonato del Mundo Junior Femenino de Waterpolo 2026 se celebrará en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, Puerto de la Cruz, entre el 16 y el 23 de agosto del presente año 2026.

En total, participarán 20 selecciones. Entre ellas, además de España, destacan Grecia (subcampeona mundial en 2024), Hungría (bronce mundial en 2024), Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia o Países Bajos. China y Japón, aunque apuntan a fijas, todavía no han certificado su presencia al seguir en marcha la Fase de Clasificación en Asia.

España, por su parte, no solo se encuentra entre las favoritas, sino que defiende el título conquistado en el Mundial Junior de 2024 celebrado en China. Las nuestras fueron quintas en Belgrado 2022, oro en Israel 2021 y Belgrado 2018 y plata en Nueva Zelanda 2016. Según destacó el propio Carpena en su intervención, las inferiores del equipo nacional gozan de una estupenda salud:se ha mordido metal en todas las competiciones celebradas en los años 2023 y 2024.

El modelo del Junior de Puerto de la Cruz tiene algunas particularidades. Habrá seis grupos (del A al F, ambos incluidos), pero no estarán conformados por el mismo número de equipos. El A y el B constarán de cuatro selecciones cada uno, que serán las ocho mejores del último mundial. Mientras los grupos C, D, E y F estarán compuestos por tres equipos.

Concluidos los enfrentamientos de la fase, el cuadro comenzará con las eliminatorias de cuartos de final, avanzará a la de semifinales y se completará con la gran final a celebrar el día 23 de agosto.