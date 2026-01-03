Ricardo Lemos asume el reto de reflotar al Libby’s

Nuevo capitán para el barco del Tenerife Libby’s La Laguna. El conjunto lagunero ha anunciado la incorporación del entrenador portugués Ricardo Lemos para lo que resta de temporada. El técnico luso afrontará en Tenerife su primera experiencia profesional fuera de Portugal, en un contexto delicado para el equipo, penúltimo en la Superliga Femenina tras quedarse fuera de la Copa de la Reina, un desenlace que acabó provocando la destitución de Guillermo Orduna.

El nuevo entrenador blanquiazul aseguró que «se identifica mucho» con la energía, la garra y las ganas de luchar del club y de la afición. Por ello, considera que es un destino «perfecto». «Conozco la calidad de las jugadoras que tenemos en la plantilla, no necesito hablar con ellas para comprender que no están satisfechas con la clasificación actual del equipo. Ese sentimiento va a aportar mucha energía y ganas de darle la vuelta a la situación», añadió.

Consciente de que la temporada está siendo complicada para el equipo, Lemos evaluó el contexto competitivo de la Liga Iberdrola y destacó que «sí es difícil, pero tanto para los equipos de la parte alta como para los de abajo». «El final de la primera vuelta altera el estado de ánimo y la mentalidad entre los equipos que han sumado más victorias y los que han sumado menos, y esa es la principal dificultad, aunque la presión esté presente en todos ellos», agregó.

En este sentido, añadió que en las últimas semanas ha tenido la oportunidad «de ver más partidos de la Liga Iberdrola y del club», lo que le ha «ayudado a comprender mejor el recorrido hasta hoy». Sin duda, el trabajo en equipo es un factor «decisivo». «Quiero que el equipo sea capaz de resolver problemas individuales con soluciones colectivas, lo que nos ayudará a superar las dificultades en las situaciones más exigentes», afirmó.

Como no podía ser de otra manera, el técnico portugués quiso dirigirse directamente a su nueva afición, apelando a la unión para alcanzar los objetivos. «Todas las familias pasan por momentos difíciles, pero juntos seremos capaces de superarlos. Les invito a que sigan de nuestro lado, acompañándonos para mostrar lo que es el Haris. La afición es una gran parte de mi decisión por llegar al club», concluyó.

Primera vez fuera de casa

Ricardo Lemos cuenta con una amplia trayectoria en el voleibol portugués. Inició su carrera como primer entrenador en la Academia José Moreira, donde estuvo tres temporadas y conquistó una copa nacional. Posteriormente dirigió al SC Espinho antes de incorporarse como segundo entrenador a la selección portuguesa, pasando por las categorías U21, U23 y la absoluta. Entre medias, dirigió al Esmoriz GC durante una temporada, y en 2024 recaló en el CD Fiães, club en el que estuvo al frente durante la primera parte de la actual temporada. n