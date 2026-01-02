La Garachiquense se consolida en el Norte

César Hernández Borges y Adaya Martín Torres salieron el miércoles triunfadores de la XIII San Silvestre Garachiquense. Organizada por el Podona Trail y con la colaboración con el Ayuntamiento de Garachico, la cita se ha consolidado en sus últimas ediciones como una prueba imperdible en el Norte de Tenerife. En esta edición de récord, casi un millar de corredores (979 inscritos) recorrieron las calles de uno de los pueblos más bonitos de España –el municipio se incorporó a esta privilegiada de red de municipios en 2021– en un circuito urbano de 5 kilómetros.

En categoría masculina, César Hernández, segundo en la edición de 2024, llegó a la cita con el firme objetivo de conquistar esta vez el primer puesto. Lo hizo con dominio absoluto: el del Trivalle Güímar encabezó la carrera de principio a fin y pasó por meta con un tiempo de 16’46’’, el nuevo récord de la prueba. Segundo fue el asiático afincado en la Isla Haotian Wu (habitual en las citas de asfalto que, sin ir más lejos, se colgó el bronce en la Media Maratón de Santa Cruz 2025), que firmó un excelente 17’15’’, mientras que el garachiquense Wilmer González Illada, vencedor en las tres últimas ediciones, se conformó esta vez con el tercer puesto que valió su 17’22’’.

En féminas, Adaya Martín Torres (20’14’’) mantuvo una bonita pugna por el primer puesto con Sara Aguiar Torre (20’51’’), que lideraba la clasificación en la primera vuelta (fueron dos pasos por meta para completar los cinco kilómetros), pero acabó cediendo al empuje de Martín. Algo descolgada de la batalla por el triunfo pero con un meritorio tercer lugar llegó Isa Salazar Allgaier (22’24’’), que completó con su bronce el cajón de las féminas.

Medanera

En el Sur de Tenerife, aunque menos numerosa que la Golde Mile de Arona, destacó también la San Silvestre Medanera. El evento celebrado en El Médano, localidad de Granadilla de Abona, reunió esta vez a cerca de 300 corredores: 299 participantes cruzaron la línea de meta.

El primero de ellos fue Maru Berradia. El tinerfeño, que ha llegado a representar a España en el Campeonato de Europa de OCR (carreras de obstáculos) volvió a demostrar que es un deportista total: Berradia voló sobre el asfalto medanero y completó los 5.000 metros en 14 minutos y 7 segundos, una media de 2 minutos y 49 segundos por kilómetro. Segundo, y muy cerca de Maru, llegó Saulo Gorrín con un crono de 14’17’’, curiosamente un tiempo idéntico que el de Pedro Antonio Delgado, que con su 14’17’’ figura como tercero en los registros oficiales.

En la modalidad femenina, el oro fue para la incombustible Ana Boullón Sabín, que con 44 años sigue siendo una habitual en los podios de las carreras de asfalto tinerfeñas, además de en campo a través. Boullón clavó el cronómetro en 17 minutos, imponiéndose así a Onne Tatht (17’44’’) y Emma Álvarez Santana (18’03’’).