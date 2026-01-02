Abdennasser y Hrochova se coronan en la XLII Lagunera

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna vibró este 31 de diciembre con la celebración de la XLII edición de la San Silvestre Lagunera, una prueba que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más esperados del año. En esta ocasión, igualó el registro de la edición anterior y volvió a completar el cupo máximo de 4.500 inscritos.

Desde primeras horas de la tarde, las calles del casco histórico se llenaron de deporte y ambiente festivo. Los corredores, corredoras y familias se fueron congregando en los aledaños de la plaza de La Concepción para tomar salida de los últimos 5.000 metros del año, en un recorrido ligeramente más corto que en entregas anteriores, pensado para resultar más accesible y participativo.

La jornada comenzó a las 16:00 con las pruebas infantiles, en las que los más pequeños pudieron disfrutar de la emoción de la carrera en un entorno seguro y adaptado. Familias y acompañantes se dieron cita desde temprano para animar a los niños y, posteriormente, sumarse a la actividad.

La carrera de adultos comenzó a las 18:00 y tuvo como vencedor absoluto al catalán Abdennasser Oukhelfen Ben Haddou (del equipo Bikilia y que se presentaba como gran favorito al haberse proclamado unos meses antes subcampeón de España de medio maratón), que cruzó la meta en un tiempo de 14’19’’, seguido del lagunero Vicente Hernández (olímpico en Río de Janeiro 2016 que completó el circuito en 14’34’’) y Aday Salas (14’42’’). En la categoría femenina, Tereza Hrochova se alzó con la victoria al finalizar el recorrido en 15’38’’. El podio lo completaron Katherine Ruth Tisalema (16’32’’) y Johanna Ardel (16’43’’), en una carrera que destacó por el alto nivel competitivo y el ambiente de compañerismo.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo, subrayó el impacto de esta prueba que, según afirmó, «sigue creciendo cada año». «La San Silvestre Lagunera es ya un símbolo deportivo de nuestra ciudad. Despedir el año en nuestro municipio a través del deporte y los hábitos saludables se ha convertido en una tradición. Es espectacular ver la cantidad de personas que se reúnen en nuestras calles para animar a los corredores y corredoras», añadió.

Asimismo, el edil municipal destacó la labor del equipo del OAD lagunero y de la organización de la prueba por el excelente desarrollo de la cita y aprovechó para desear un año 2026 lleno de éxitos.

De este modo, La Laguna no solo cierra el calendario deportivo municipal con la San Silvestre Lagunera, sino que en el consistorio presumen de consolidar su papel «como referente en la promoción de pruebas deportivas, hábitos saludables y valores a través del deporte, todo ello en un entorno inigualable como es el patrimonio histórico de la ciudad».