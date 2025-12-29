Nauzet Trujillo, del ring a las aulas

El deporte como golpe más certero para dejar KO a las adicciones. En síntesis, ese es el punto de partida de las charlas que imparte a escolares el tinerfeño Nauzet Trujillo Hernández, campeón del Mundo de Muay Thai, entre otros logros destacados en el circuito de las artes marciales. Elegido por el Ayuntamiento de La Laguna como enlace con adolescentes, por ser un ejemplo palpable del mensaje a transmitir, el luchador ha recorrido varios institutos del municipio para hablar de tú a tú de algo que conoce de cerca, las diferentes dificultades que rodean a chicos y chicas de esas edades y los riesgos que existen en su entorno. Nauzet supo escoger el "camino correcto" y eso es lo que espera que hagan los que comparten con él un rato en las aulas.

La iniciativa ha ido madurando con el paso de los meses. "Y la idea es seguir así", asegura Trujillo sobre un plan que "está funcionando". Porque no todos los días entra en clase un campeón del mundo con sus coloridos y brillantes cinturones que así lo acreditan. Y eso es lo de menos, pero también suma, llama la atención, capta el interés de quienes, por qué no, podrían animarse a hacer carrera en el deporte. Cuando Nauzet recibió la propuesta, no lo dudó. No es que tuviera experiencia en este tipo de actividades ni se sintiera más cómodo hablando en público que un ring, pero sabía que podía ser útil. "Me gusta y me motiva un montón ayudar a la gente joven", afirma sobre una experiencia de la que él también está aprendiendo. "Con los niños, muy bien, aunque al principio no llevaba los cinturones y no me prestaban tanta atención», revela sin pasar por alto que «están en edades complicadas". Pero ya ha notado que es cuestión de ir ganándose la confianza de quienes están detrás de los pupitres. «A medidas que vamos contando cosas en los talleres, se van interesando, y tratamos que también interactúen y compartan sus opiniones para que todo sea más ameno», indica.

Un chico como ellos

En el fondo, Nauzet lo tiene fácil para conectar. "Les digo que soy un chico como ellos, de barrio, porque es la verdad y porque uno de los propósitos es que se sientan identificados, independientemente de que haya llegado a ser campeón mundial. Pero yo también tuve esa edad y era de los traviesos del colegio", reconoce. Así va sentando las bases de las recomendaciones principales: en resumen, que "no vayan por los malos caminos, que no se desvían, y que hagan deporte y busquen salidas alejadas de las adicciones".

Nauzet, en una de las charlas. / IES Marina Cebrián

Trujillo procura hablar con claridad sobre estos asuntos, "que no estemos con tabúes", y también invita a los alumnos a dirigir la mirada a la calle. "Les digo que se fijen en chicos que ya tienen más edad y que están todo el día en el barrio, sin hacer nada, sin trabajar, y les pregunto si quieren seguir ese tipo de vida", plantea. Nauzet pudo ser uno de ellos. Pero prefirió ponerse los guantes, aprender y competir. "Mi madre no quería que peleara, pero ahora está orgullosa de lo que he conseguido", apunta alguien que se distanció de los "malos hábitos" que flotaban en su entorno y que no solo ha triunfado en el deporte, sino que es empresario: tiene una peluquería y una marca de ropa. "Siguiendo esa línea, ponemos otros ejemplos, como el de Ilia Topuria, futbolistas...", matiza.

Capacidad de superación

Otro consejo de vida de los que comparte Nauzet tiene que ver con la constancia para cumplir objetivos. Cuando empezó en las artes marciales, tuvo algún maestro que no le dio muchas esperanzas. Pero se equivocó. "Mi primer entrenador me decía que no iba a ser campeón porque tenía dificultades para patear, y aún así pude lograr títulos importantes", revela Nauzet, que lleva cada vez mejor eso de entrar en un centro escolar y tomar la palabra. "Al principio me costaba más, porque los chicos están en edades complicadas. La idea era que los grupos no fueran muy amplios, pero he llegado a estar con más de cien alumnos y así es más difícil, pero lo vamos manejando", agrega acerca de unas charlas que tienen un hilo conductor, pero no un guion estricto. "A veces pregunto por adicciones para saber lo que piensan, y según lo que responden, enfocamos los contenidos de una manera o de otra, según los institutos. Las charlas no son siempre iguales, improvisamos", explica Nauzet, dispuesto a que, como le pasó a él, nadie "deje escapar sus ilusiones ni sus sueños".

Entre sus metas a corto plazo está la participación de un campeonato del mundo que se celebrará en Tenerife en marzo. "Falta cerrarlo, pero se está organizando", avanza con la ventaja de saber que podría pelear en cualquier momento. "Entreno duro y si tuviera que competir mañana, estaría preparado", concluye.