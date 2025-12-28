De soñar con pilotar cazas a liderar la nutrición deportiva en Canarias

Por Canarias han pasado, en las dos últimas décadas, generaciones enteras de deportistas que han aprendido a entrenar mejor, a comer con más conciencia y, sobre todo, a entender que el rendimiento empieza mucho antes de una competición. Detrás de muchos de esos procesos, a menudo ha estado la figura de Heliodoro Tomás Méndez Cabrera, o Helio Méndez, como se le conoce en el entorno deportivo. Nutricionista, farmacéutico, docente universitario y asesor de alto rendimiento, su nombre aparece ligado a disciplinas tan diversas como el fútbol profesional, la lucha canaria, el atletismo, el triatlón, el kick boxing o la apnea submarina.

Hablar de Helio Méndez es hablar de una forma de entender la nutrición deportiva que huye de recetas universales y se apoya en la ciencia, la experiencia y el trabajo en equipo. Una mirada cincelada a lo largo de «25 años de trayectoria profesional» –como él mismo se encarga de puntualizar–, en los que ha caminado al lado tanto de deportistas olímpicos como de aficionados que, sin grandes escenarios, se toman el deporte igual de en serio.

Su recorrido profesional, eso sí, no estaba escrito de antemano. «Soy licenciado en Farmacia en primera instancia; luego, con los años y la legislación sanitaria actual, tuve que graduarme en Nutrición Humana en Madrid», explica. Y, aun así, reconoce que su vocación inicial no iba por ese camino, sino que la vida lo fue llevando por otros derroteros.

A esa base inicial se le fueron añadiendo, con los años, nuevas capas de formación: un máster en Fitoterapia, estudios de especialización en nutrición deportiva, posgrados en suplementación y farmacología deportiva. Todo ello impulsado por una inquietud constante por mejorar su competencia profesional. Quería «estar formado y ser competente para dar el mejor servicio posible».

En paralelo, a medida que desarrollaba su labor profesional en el ámbito deportivo y al ser «atleta federado», fue despertando en él «la curiosidad e inquietud de trabajar con altos rendimientos». Esa inquietud, casi inevitable, lo empujó a la investigación, a colaborar con laboratorios farmacéuticos especializados en nutracéuticos –productos que combinan alimento y medicina– y a dar el salto como formador y divulgador.

Pero, de vuelta al punto de partida y de forma paradójica, admite Méndez Cabrera que nunca quiso ser farmacéutico ni nutricionista, y que su verdadera vocación apuntaba a un lugar muy distinto. Procedente de una familia militar, creció entre aviones y bases aéreas, fascinado por el universo de la aviación. «Mi padre se retiró de oficial del ejército del aire… siendo yo ese niño que crece fascinado por la potencia, el ruido y la vistosidad de los cazas», verbaliza. Una leve miopía truncó aquel sueño, aunque no la intensidad con la que vive hoy su trabajo, al que se entrega –según reconoce– con la misma pasión de entonces.

Así, Helio es un profesional que ha aprendido de todos los deportes… y de todas las personas, al punto de que pocos podrían presumir de haber trabajado con una variedad de disciplinas tan amplia. Desde su etapa como nutricionista del primer equipo del Tenerife durante casi tres temporadas, hasta su labor con clubes como el Haris, pasando por atletas olímpicos, ultrafondistas, luchadores y apneístas. «Esa diversidad me ha enseñado que primero el deportista es persona, y que como tal debe cuidar aspectos básicos e imprescindibles de su salud nutricional, física y mental», afirma.

También ha detectado patrones que se repiten, más allá del nivel competitivo. «En la gran mayoría de los casos se cometen los mismos errores en conceptos de nutrición y suplementación», apunta, señalando una falta generalizada de educación nutricional.

El valor del trabajo multidisciplinar

Curiosamente, reconoce que trabajar con deportistas de élite no siempre resulta lo más gratificante. «En los profesionales o de alto rendimiento, los egos son descontrolados… trabajar con egos desmesurados es muy complejo y debes protegerte emocional y mentalmente». Toda vez que confiesa haber aprendido «más de ellos que seguramente ellos de mí».

Uno de los pilares de su forma de trabajar es la colaboración con otros profesionales de la salud y del deporte. Reafirma que la nutrición no puede funcionar de manera aislada. Cree en el trabajo «multidisciplinar e interdisciplinar», y subraya que una cosa sin la otra «no funciona». En su día a día coordina el trabajo con cardiólogos deportivos, psicólogos especializados, biomecánicos, readaptadores de lesiones y fisioterapeutas, todo en aras de crear un entorno que proteja al deportista.

Suplementación: ni atajos ni milagros

En un contexto donde conceptos como el ayuno intermitente o el entrenamiento en ayuno están de moda, Méndez introduce matices. Recupera una frase que marcó su formación universitaria: «Para entrenar en ayuno hay que estar entrenado». El ayuno, explica, no es una herramienta universal ni inocua. Somete al metabolismo a un estrés que requiere adaptación previa. Bien empleado, puede mejorar la «flexibilidad metabólica» y enseñar al cuerpo a gestionar mejor sus reservas energéticas, algo especialmente útil en carreras de larga distancia.

Otro de los grandes debates actuales gira en torno a la suplementación. Frente a enfoques simplistas, Méndez propone una mirada clínica. «Suplementarse tiene sentido cuando tu dieta diaria ya no satisface los requerimientos específicos», explica. Antes de pensar en suplementos, insiste en lo básico: alimentación, descanso y carga de entrenamiento. Y cuando esto no alcanza, la suplementación debe abordarse con criterio profesional. «Lo primero es pedir ayuda a un profesional de la nutrición, mejor si está especializado en nutrición deportiva y más aún, si ha sido o es deportista».

La creatina, un clásico que sigue vigente

Concluye hablando de otro clásico –muy presente–, la creatina. Un suplemento que ha resistido modas y sigue despertando interés. «Se ha evidenciado que es una molécula con importantes funciones en el metabolismo humano», resume Méndez. «Cada vez se evidencian científicamente más usos y más situaciones de carencia que justifican su empleo como suplemento», añade.

«El deportista canario se ha quitado los complejos»

Helio Méndez ha trabajado codo a codo con buena parte de la élite del deporte canario de los últimos tiempos: los hermanos Ledesma (Eusebio y Marcos) en la lucha canaria, Mario Pestano en lanzamiento de disco, Delioma González, campeona regional de triatlón, Miguel Heras –referente del trail running en el Archipiélago–, José Carlos Hernández, olímpico en Londres 2012, o el plusmarquista mundial de apnea Alfredo Roen, entre otros muchos. En definitiva, una posición privilegiada –aunque construida a base de esfuerzo durante sus 25 años de trayectoria profesional– en la que el nutricionista tinerfeño ha sido testigo de la evolución del deporte canario. Y su diagnóstico es optimista. «Sobre el deportista canario podemos decir que se le han quitado los complejos que podía tener con respecto al deportista peninsular o extranjero», afirma, señalando el aumento de la ambición competitiva y la profesionalización.

Resalta que cada vez más atletas de las islas compiten fuera con buenos resultados, buscan asesoramiento especializado y entienden que la salud es parte inseparable del rendimiento. Un cambio que también se percibe en el deporte amateur, donde «cada vez es mayor la preocupación y el interés por estar sano, por gozar de mejor calidad de vida y poder ser independiente funcionalmente en edades avanzadas».