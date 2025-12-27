Jorge Hernández corona la Anaga Trail, una carrera que llena de juguetes a los niños
El corredor local se impone en la principal tras completar un exigente recorrido de 15 kilómetros y 900 metros de desnivel
El tinerfeño Jorge Hernández se alzó como ganador de la prueba principal de la Anaga Trail Solidaria 2025, una carrera que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario insular. Hernández completó un exigente recorrido de aproximadamente 15 kilómetros, con un desnivel positivo cercano a los 900 metros, en una hora y 31 minutos. Lo hizo atravesando algunos de los enclaves más emblemáticos del Parque Rural de Anaga, demostrando su resistencia y técnica en cada tramo.
La decimocuarta edición de la Anaga Trail Solidaria contó con la participación de 370 inscritos, quienes unieron deporte y solidaridad en un evento que, aunque no competitivo, destacó por la entrega de sus participantes. Gracias a las inscripciones se recaudaron 2.220 euros, fondos que serán destinados a la Asociación Padre Laraña, que trabaja para mejorar la vida de menores en situación desfavorecida. En este contexto, el deporte se convierte en una herramienta para que la solidaridad aflorase de manera natural y colectiva.
Además, la organización dispuso una modalidad más corta y accesible, pensada para corredores populares y participantes que querían sumarse a la causa solidaria sin afrontar un recorrido tan exigente, reforzando así el carácter inclusivo del evento.
La carrera se afianza, de este modo, como un referente y tradición insular, siendo considerada la última carrera tipo trail de montaña del año en Tenerife, uniendo naturaleza, esfuerzo físico y compromiso social.
El éxito del evento no habría sido posible sin la colaboración de múltiples entidades y voluntarios: la Fundación Santa Cruz Sostenible, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Protección Civil, Policía Local, QRV, Emergencias Anaga, Gesport Canarias, Coca-Cola, el Distrito de Anaga del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y todos los voluntarios que hicieron posible la logística y el buen desarrollo de la prueba.
La Anaga Trail Solidaria 2025 volvió a demostrar que más allá de la competición, la carrera sirve como un espacio de encuentro donde el deporte y la solidaridad se entrelazan, dejando una huella positiva en la comunidad y reafirmando su carácter único dentro del panorama deportivo insular.
