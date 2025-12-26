Receptora de nivel para reforzar al Tenerife Libby’s

El Tenerife Libby’s La Laguna anunció ayer la incorporación de Alli Cudworth para lo que resta de temporada. La receptora estadounidense, una jugadora muy experimentada e importante en los esquemas de cada club por el que ha pasado, llega a La Laguna con el objetivo de reforzar al equipo en esta segunda vuelta de la competición, que además supondrá su primera experiencia en la Liga Iberdrola. Así, se incorpora a la entidad blanquiazul tras haber disputado la primera mitad del curso en el voleibol griego, concretamente en las filas del Ilisiakós, y afronta este nuevo reto con ilusión y ambición.

De esta manera, Cudworth valoró, en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club, su fichaje como «un paso adelante y muy positivo en mi carrera». «Estoy muy contenta de unirme al Tenerife Libby’s La Laguna y creo que tenemos una gran oportunidad de conseguir algo especial. Este equipo, sin duda, va a lograr el objetivo que se proponga», verbalizó.

Desde Estados Unidos hasta Grecia, pasando por Chipre, Tailandia y Suiza, Cudworth aterriza en la Isla con ilusión

Actualmente, el conjunto lagunero ocupa la undécima posición en la clasificación, una situación delicada si se tiene en cuenta el prestigio del club a nivel nacional y la calidad de su plantilla. Sobre ello, la nueva jugadora comentó que «son cosas que pueden pasar en el deporte profesional. Esta situación también es un reto bonito». Añadió que le gustan «los desafíos» y cree que su experiencia puede «aportar mucho en esta segunda vuelta». «Estoy lista para ayudar al equipo en todo lo que necesiten», exteriorizó.

Por último, quiso dirigirse a la afición del Pablos Abril, poniendo en valor la importancia de su apoyo en este tramo decisivo de temporada. «A los aficionados les pido que mantengan la calma. Me han comentado que los partidos en casa son muy emocionantes, que se vive mucho el voleibol en el pabellón y que eso genera una presión extra en los rivales. Vamos a necesitarles mucho en este final de temporada. Intentaremos regalarles las mayores alegrías posibles», concluyó.

Experiencia internacional

Alli Cudworth inició su carrera en Ashland University en Estados Unidos. En 2018 se marchó de su país natal para jugar en Chipre, donde militó durante cuatro temporadas en el Olympiada Neapolis VB. Después pasó por el voleibol griego, primero en el ZAON Kifisiás y luego en el Protathlites Pefkon. Su carrera internacional también incluye etapas en el Nakhon Ratchasima Qmin de Tailandia y el Sm’Aesch Pfeffingen de Suiza. En la presente temporada había defendido los colores del Ilisiakós de Grecia antes de recalar en el Tenerife Libby’s La Laguna.