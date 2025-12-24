Mascarell, un futbolista tinerfeño en la Copa África

El planeta fútbol se detiene casi por completo en estas fechas, pero no en todos los rincones. En Marruecos se está celebrando la Copa Africana de Naciones, una competición en la que participa un tinerfeño, el centrocampista del Mallorca Omar Mascarell González.

¿Por qué hay un jugador de la Isla, de Tegueste para más señas, en un torneo de ese nivel y de otro continente? La razón es muy sencilla. El lugar de nacimiento de su abuelo paterno le abrió esa puerta. Aunque Omar llegó a vestir el uniforme de la selección española en las categorías inferiores –convocatorias y algún encuentro desde la sub 17 a la sub 20–, terminó decantándose por Guinea Ecuatorial para poder vivir desde dentro citas del prestigio de una Copa África.

Su estreno como internacional absoluto se produjo el 5 de junio de 2024. Fue titular y participó de principio a fin en un partido ante Túnez de la fase de clasificación para el Mundial. A partir de ahí, fue combinando actuaciones con alguna ausencia. Pero no dejó de entrar en los planes del seleccionador Juan Michá, que lo tuvo en cuenta para una Copa África que empezará para Guinea Ecuatorial a las 12:30 de hoy, en la apertura de un grupo que comparte con las selecciones de Burkina Faso, que es su primer oponente, Argelia y Sudán.

El ecuatoguineano es un combinado con predominio de jugadores que han pasado o siguen en el fútbol español. Omar no es el único. Por citar a algunos, están Loren Zúñiga, del Real Madrid Castilla, o Jesús Owono, portero del Andorra. Y también Saúl Coco, un central lanzaroteño con pasado en la UD Las Palmas y que milita en Torino.

Omar aceptó sumarse a Guinea Ecuatorial sacrificando las vacaciones de invierno. Jugó su último partido del año con el Mallorca el 13 de diciembre y se unió a su otro equipo. En esa despedida demostró su notable estado de forma. Fue titular en Son Moix ante el Elche (3-1) y desbloqueó el 1-1 que reflejaba el marcador con un gol y una asistencia. Su papel fue crucial para que el conjunto preparado por Jagoba Arrasate sumara tres puntos. El técnico vasco estará pendiente del papel de Guinea Ecuatorial en la Copa África para saber cuántos partidos se perderá Mascarell. En el mejor de los casos para sus intereses, estará de vuelta a Palma antes de la primera jornada de LaLiga EA Sports en 2026, fecha en al que los bermellones se medirán al Girona. Será el 4 de enero. Pero eso pasará si el combinado ecuatoguineano no consigue superar la primera fase del torneo africano, que finalizará con el encuentro definitivo el 18 de enero.

Para Mascarell será una experiencia más de una carrera que despegó en su etapa como canterano del Real Madrid. Precisamente, en esos tiempos, la Federación de Fútbol del país de nacimiento de su abuelo empezó a plantearle la idea de que atendiera la llamada de la selección. Pero el teguestero prefirió esperar con la esperanza de seguir subiendo escalones en los niveles de formación de la Roja.

Con el paso del tiempo, asegura que no se arrepiente de haber dado esos pasos. «Es la mejor decisión que he tomado en mi carrera», comentó ayer en Radio Marca refiriéndose a su compromiso con Guinea Ecuatorial. Omar, que llegó a participar en un partido oficial del primer equipo del Real Madrid, en junio de 2013 ante el Osasuna, cogió vuelo en el Sporting (15/16) y, sobre todo, en la Bundesliga, la Primera División de Alemania, donde maduró con los uniformes del Eintracht y el Schalke 04. Tras esta etapa volvió a España como fichaje del Elche –en Primera División– en el verano de 2021. Mascarell pasó dos campañas en el conjunto franjiverde y en 2023 firmó con su actual club, el Mallorca.

Suma 158 partidos de Primera División, 12 de Copa del Rey, 52 de Segunda División, 98 de Bundesliga... Y ahora enriquecerá su curriculum con su más que probable estreno en una Copa África. El día de Nochebuena será el señalado. n