El Cisneros, contra el Grupo Herce Soria en cuartos de final

El Cisneros La Laguna ya conoce el enorme desafío que le espera en los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. El sorteo, celebrado de cara a la competición que se disputará en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia (del 26 de febrero al 1 de marzo), ha sido contundente para los tinerfeños, que se medirán en primera ronda al Grupo Herce Soria Voleibol. Los sorianos son actualmente el segundo clasificado de la Superliga Masculina y se postulan, por méritos propios, como uno de los grandes favoritos a levantar el título.

Así, el esperado choque entre el Cisneros La Laguna y el Grupo Herce Soria Voleibol se disputará el viernes 27 de febrero a las 16:00 horas (hora canaria). En caso de que los de Miguel Rivera logren superar este primer y mayúsculo obstáculo, la recompensa sería medirse en las semifinales al vencedor del duelo que protagonizarán el CV Melilla y el Conqueridor Valencia. En el otro lado del bracket, el CV Guaguas se verá las caras con el Pamesa Teruel Vb, mientras que el Conectabalear CV Manacor y el UC3M Voleibol Leganés también buscarán el pase a las semifinales.

La memoria reciente entre tinerfeños y murcianos no deja precisamente un sabor dulce. En el último cara a cara, a finales de noviembre, el Cisneros se volvió de vacío en su visita a Los Pajaritos. El conjunto tinerfeño cayó en la sexta jornada de la Superliga por un rotundo 3-0, que además puso fin a una racha de dos victorias seguidas. En cambio, para encontrar la última alegría del Cisneros Alter ante el Río Duero Soria hay que retroceder hasta el 11 de octubre de 2024. Aquella vez, el triunfo se quedó en casa con un 3-1 en la ida de la CEV Challenge Cup. Buen recuerdo, sí, pero ya algo lejano. El choque en el Ríos Tejera entre insulares y sorianos será el sábado 7 de marzo de 2026.

Campeón de la Copa del Rey en 2023, el conjunto dirigido por Alberto Toribio se presenta como un hueso duro de roer, aunque, sobre el papel, parece un cruce más accesible que el del curso pasado para el Cisneros, cuando cayó en primera ronda ante el Guaguas en un derbi canario que se saldó con un 3-1. Más dulce fue el recuerdo de hace dos temporadas, cuando los tinerfeños alcanzaron las semifinales tras imponerse al CV Melilla Ciudad del Deporte por 1-3. El sueño copero terminó en la mentada ronda, también ante el Guaguas.

El presidente del Cisneros La Laguna, Tomy López, puso en valor la clasificación para la Copa del Rey en una temporada especialmente exigente, asegurando que «solo entrar ya es un éxito, viendo lo dura que se ha puesto la liga y que equipos históricos se hayan quedado fuera». El dirigente tinerfeño destacó además el nuevo formato del torneo, que «se parece más a lo que debe ser una Copa del Rey, donde el sorteo y el factor suerte también influyen», y celebró haber evitado al CV Guaguas hasta una hipotética final. Sobre el cruce ante el Grupo Herce Soria Voleibol, López reconoció que «quitando al Guaguas, es el equipo que mejor está jugando ahora mismo», aunque dejó claro que «no son imposibles» y que el Cisneros «se ve con opciones, siempre que el equipo rinda como lo ha hecho en los últimos partidos». Con ilusión y ambición, el presidente subrayó que el objetivo será «hacer un buen torneo», en la línea de las anteriores participaciones del club desde su regreso a la Superliga.

Por otra parte, y con motivo del triunfo frente al Pamesa Teruel (3-2) del pasado fin de semana, en un encuentro que rozó las dos horas de duración y que concluyó con el Cisneros sellando su billete para la Copa del Rey, dos jugadores cisneristas fueron incluidos en el siete ideal de la undécima jornada de la Superliga Masculina. Se trata del líbero José Osado y del central Fabián Flores, quien, por cierto, repite presencia en este selecto grupo por segunda vez. n