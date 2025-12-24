La carrera despide el año recorriendo el macizo de Anaga

La Fundación Santa Cruz Sostenible, con la colaboración del Área de Deportes y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, celebrará este sábado 27 de diciembre, la decimocuarta edición de la Anaga Trail Solidaria, una carrera de montaña no competitiva que consistirá en la subida y bajada al Pico del Inglés desde Valleseco, con un recorrido aproximado de 16 kilómetros.

La prueba fue presentada con la presencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la concejal de Deportes, Alicia Cebrián, el gerente de la Fundación, Diego Broock, y Ana María Parache, presidenta de la Fundación Padre Laraña, entidad dedicada a la atención integral de menores y familias en riesgo de exclusión social que recibirá el importe íntegro de las inscripciones.

La Anaga Trail Solidaria discurre por caminos y senderos de la Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga, muy próximos al casco urbano de la capital, lo que permite a los participantes disfrutar de parajes de gran valor natural y espectaculares vistas panorámicas. Además, su celebración, durante el último fin de semana del año, refuerza el carácter festivo, participativo y solidario de esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo municipal.

Para esta edición se han ofertado un máximo de 500 plazas, y como es tradición, los participantes, así como cualquier persona que lo desee, podrán aportar un juguete, que será entregado a las asociaciones municipales para que lo repartan entre niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La prueba dará comienzo a las 09:00 desde las instalaciones del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat), en Valleseco, donde los inscritos podrán recoger su dorsal desde una hora antes. n