La Binter NightRun abre inscripciones

La Binter NightRun Series 2026 iniciará su calendario el próximo 18 de abril en Santa Cruz de Tenerife, ciudad que volverá a acoger, por noveno año consecutivo, la prueba inaugural del circuito. La capital tinerfeña se prepara así para recibir nuevamente a la marea verde, que tomará sus calles en una noche marcada por el deporte, la solidaridad y la sostenibilidad.

Coincidiendo con las fiestas navideñas, desde ayer, 23 de diciembre, queda abierto el periodo de inscripción con la TARIFA PROMO para aquellos corredores que hayan participado en ediciones anteriores de la Binter NightRun Santa Cruz de Tenerife. Esta tarifa especial, con un precio de 15 euros, estará disponible hasta el próximo 6 de enero, convirtiéndose en una oportunidad ideal para regalar salud y deporte en Navidad o incluso para autorregalarse una experiencia deportiva única de cara al nuevo año.

Como es habitual, el programa de la prueba arrancará con la Milla Verde Familiar, una distancia de carácter solidario en la que el 100% de la recaudación se destina a proyectos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. Los participantes podrán colaborar adquiriendo el Dorsal Plata, con una donación mínima de 5 euros, y/o el Dorsal Oro, mediante una aportación de 10 euros.

Circuito homologado

La prueba organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Tenerife a través de su empresa pública Ideco; y Turismo Islas Canarias, tendrá como novedad la homologación del recorrido de 10 kilómetros por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Esta certificación garantiza que la distancia ha sido medida con exactitud siguiendo los métodos oficiales y que el trazado cumple con todas las normativas técnicas exigidas, permitiendo que los tiempos obtenidos sean válidos para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones oficiales tanto a nivel nacional como internacional.

La Binter NightRun Series reafirma su compromiso con la sostenibilidad, apostando por la reducción de la huella ecológica del evento mediante el uso de productos de kilómetro cero, un plan específico de limpieza en coordinación con las administraciones públicas y la promoción del transporte público colectivo.

Asimismo, la prueba continúa impulsando valores de igualdad e inclusión, con el objetivo de alcanzar la paridad en la participación de hombres y mujeres y consolidarse como una celebración deportiva abierta a todos. En esta línea, los recorridos están adaptados para facilitar la participación y la experiencia de los corredores, manteniéndose la inscripción gratuita para personas con discapacidad en las distancias de 5 y 10 kilómetros. n