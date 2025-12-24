Ayoze Pérez y Moleiro, en el partido más solidario

La Casa de los Capitanes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna acogió la presentación oficial de la decimotercera edición del partido de fútbol solidario Amigos de Pedro Gutiérrez vs Amigos de María José Pérez. La cita, que se celebrará el sábado 27 de diciembre, se presenta como una ocasión especial para mostrar solidaridad en pleno periodo navideño. En esta edición, la iniciativa destinará la recaudación íntegra a la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (Serpe).

El encuentro se disputará en el campo de fútbol Izquierdo Rodríguez de Tejina, y contará con un elenco excepcional. Las plantillas estarán formadas por personas de distintos ámbitos, desde grandes futbolistas en activo como Ayoze Pérez, Moleiro, Maikel Mesa o Juanma Herzog; auténticas leyendas de nuestro fútbol como Suso Santana, Ayoze García, Vitolo, Cristo Marrero o Guayre; así como periodistas reconocidos y representantes institucionales, entre ellos el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez.

Asimismo, el presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de La Laguna, Badel Albelo, quien también participará en el partido, fue el encargado de abrir la presentación. «Es un verdadero honor para nuestro municipio acoger, un año más, una iniciativa benéfica de esta magnitud. No solo celebramos su decimotercera edición, sino también la consolidación de un partido solidario que reúne a numerosas personalidades destacadas de nuestras Islas», destacó.

A continuación, el representante de Serpe, Juan José Bethencourt Baute, agradeció la colaboración recibida en nombre de todos los pacientes y destacó que «el objetivo es que los niños y niñas puedan desarrollarse con normalidad, controlando, eso sí, la enfermedad»

El portavoz de la Asociación Pingui Runners, Airam Alonso Siverio, tomó la palabra para Agradecer al OAD lagunero y a todas las personas implicadas en el evento por «la oportunidad de contar con un espacio que permita dar visibilidad a la causa», al mismo tiempo que invitó a la ciudadanía a acudir al partido y mostrar su apoyo.

Por último, los dos capitanes, María José Pérez y Pedro Gutiérrez, destacaron la importancia del evento. La jugadora del CD Tenerife Femenino señaló que los participantes lo pasarán «genial, como en cada edición, con el principal objetivo de intentar ayudar lo máximo posible», mientras que Gutiérrez expresó su deseo de que «este encuentro solidario continúe celebrándose y se consolide como una cita más de la Navidad».

Además del emocionante partido, que será arbitrado por Marta Huerta de Aza y Manuel Ángel Pérez Lima, el evento contará con una exhibición de lucha canaria de las escuelas de Tegueste y Valle Guerra, así como actuaciones musicales de Pepe Benavente, Ray Castellano y Renzzo. La entrada tiene un precio simbólico de tres euros, que serán donados íntegramente a SERPE, en un emotivo gesto de solidaridad en estas fechas tan especiales. n