Santa Cruz se lanza al agua el 1 de enero

Santa Cruz de Tenerife celebrará el 1 de enero la quinta edición de la Travesía a Nado San Salitre, cita ya consolidada y que inaugurará oficialmente el calendario deportivo de la ciudad. La prueba, que se desarrollará en Valleseco, en la conocida zona de baño de El Bloque, está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con la dirección técnica de Gesport Canarias y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Junto a las pruebas competitivas, la San Salitre volverá a contar con el tradicional Primer baño del año, modalidad de carácter festivo y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo, invitando a vecinos y visitantes a comenzar el año de una forma diferente, marcada por la convivencia y el buen ambiente.

De cadetes a veteranos.

La prueba está abierta a participantes desde la categoría cadete hasta veteranos y contempla distintas modalidades. La travesía de 2.000 metros y la de 1.000 cuentan con una cuota de inscripción de 20 euros cada una. La travesía infantil, dirigida a niños y niñas de entre 7 y 12 años, establece un coste simbólico de 5 euros. Por su parte, la modalidad especial Primer baño del año, abierta a todas las edades y centrada en el carácter lúdico del evento, tiene un precio de inscripción de 10 euros.

Inscripciones, hasta el 26.

El director técnico de la prueba, Ivo López, explicó que «la San Salitre nace con el objetivo de no competir con las distintas San Silvestre, sino de ofrecer algo diferente, aprovechando el mar y el litoral de Santa Cruz». «En esta edición contaremos con 350 participantes adultos y 50 infantiles, además de un importante número de personas que participan únicamente en el Primer baño del año», destacó López, para resaltar también que «las pruebas infantiles y el primer baño del año serán de distancias muy cortas, con un marcado carácter festivo, en el que se anima a los participantes a acudir con atuendos divertidos y originales».

López apuntó igualmente que «el 40% de la participación es femenina y cerca del 30% corresponde a nadadores federados». Como novedad, anunció que «la entrega de dorsales se realizará el 29 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, en los aledaños de la Plaza del Príncipe, junto al chicharro, un símbolo de la ciudad», añadiendo que «las pruebas infantiles comenzarán a las 11:00 y la prueba adulta a las 11:30», y recordando que «las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de diciembre». Disponibilidad a través del enlace https://bit.ly/InscripcionesSanSalitre2026.

Un acierto de Santa Cruz.

Mientras, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que «la San Salitre simboliza un arranque lleno de vitalidad y refuerza el compromiso de Santa Cruz con el deporte y la vida activa, representando lo mejor de nuestra ciudad, como la energía de nuestra gente y su vínculo con el mar». Asimismo, añadió que «sin duda, es un acierto del Servicio de Deportes haber puesto en marcha una competición de estas características para empezar el año nuevo».