El tinerfeño Javier Rabanal, nuevo entrenador del Universitario de Perú

El tinerfeño Javier Rabanal Hernández es el nuevo entrenador del tricampeón peruano Universitario, tras la salida del uruguayo Jorge Fossati, según informó el club crema este domingo.

"El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo director técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!", escribió Universitario en la red social X al dar la bienvenida a su nuevo estratega.

La misión de Rabanal

Rabanal tendrá la difícil misión de buscar el tetracampeonato de la 'U' en la Liga 1 peruana, además de dirigir al equipo en la Copa Libertadores 2026, después de alzar el título nacional por tercera vez consecutiva en 2025.

El técnico dirigió al club ecuatoriano Independiente del Valle en 2024 y 2025, con el que se proclamó campeón de la serie A.

Previamente, Rabanal dirigió en Ecuador al Independiente Juniors en 2024.

En Países Bajos, el técnico español fue asistente en el PSV Eindhoven y jefe de metodología del Willem II, entre 2018 y 2023.

Un listón alto

El pasado 11 de diciembre, el club crema agradeció a Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su "contribución en la obtención del tricampeonato" con los títulos nacionales de los últimos tres años.

Fossati dirigió a la U desde 2023, cuando volvió a ser campeón de la liga 1 peruana después de diez temporadas, e hizo una pausa de un año y medio para dirigir a la selección peruana, que no logró clasificarse al Mundial 2026.

El pasado abril regresó a Universitario como DT y al final del Clausura levantó la copa como tricampeón nacional.