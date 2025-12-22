Santagati y Ardel, lo más rápidos en la distancia reina

Peter Riccardo Santagati y Johanna Ardel se impusieron ayer dentro de la distancia larga de la Media Maratón de Tacoronte. La cita, organizada por la Concejalía de Deportes –dirigida por la edil Yaiza Díaz– del consistorio del citado municipio norteño, llevó a cabo su trigésima quinta edición de con cifra récord de participantes: un millar de corredores divididos en las tres distancias de competición (5, 10 y 21 kilómetros) y en un trazado entre los municipios de Tacoronte, El Sauzal y La Laguna.

Santagati, del CorreAyo Spar Tenerife, lideró la prueba reina en todo momento y acabó con un tiempo de 1:08:28, lo que le permitió una holgada entrada en meta delante de Fran Cabrera Galindo (1:10:12), segundo; y de Saúl Castro Santana (1:10:37), que ocupó el tercer escalón del podio. Ya en féminas, Johanna Ardel (CEA Tenerife) fue la más rápida con un tiempo de 1:20:59, un registro que además la hizo acreedora del decimosegundo mejor crono de la competición. La estonia acabó aventajando en casi tres minutos a Irene Loizate (1:23:48), mientras que Jenny Schulz (1:27:07) finalizó en la tercera posición.

Ya dentro de la modalidad de los 10 kilómetros, Aday Salas conquistó el mejor tiempo de la edición con un crono de 31:57. Le acompañaron en lo más alto de la clasificación César Hernández y Luis Mahy García, que protagonizaron un apretado final resuelto con solo tres segundos de diferencia (33:10 y 33:13). Raquel Aróstegui hizo lo propio en el apartado de féminas, y con un tiempo de 40:06 se impuso con una pasmosa superioridad a Amada de Jesús (44:31) y María Teresa Méndez (45:45).

El 5k, muy apretado

Por último, en la distancia corta de 5K el más rápido fue Raúl González del Toro (Tenerife CajaCanarias), con un tiempo de 15:17. Le siguió muy de cerca Ruimán Delgado, con un registro de 15:20, mientras que el bronce terminó en manos de Hacomar Rodríguez, completando el recorrido en 16:15. Marta Arnay consiguió el mejor tiempo en el apartado femenino (18:18), seguida por Tere Linares (21:01) y Mavia Martín (21:09).

La carrera se desarrolló sin incidentes reseñables, con buena climatología y bajo la supervisión de un amplio operativo de seguridad, integrado por más de medio centenar de efectivos policiales, sanitarios y de coordinación a lo largo de todo el trazado. La Policía Local de Tacoronte, con apoyo de los agentes locales de El Sauzal, Tegueste y La Laguna, el puesto principal de la Guardia Civil de Tacoronte y voluntarios de Protección Civil, se encargó de liderar el dispositivo de asistencia en carretera, emergencia y seguridad, acompañado por una cobertura sanitaria paralela con ambulancias básicas y medicalizadas, hospital de campaña y refuerzo de profesionales en el Centro de Salud de Tacoronte. El Club Ciclista Viclass se encargó del acompañamiento de la cabeza y cola de las tres distancias, con un total de seis ciclistas.