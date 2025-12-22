Mínima recompensa para el Atlético Paso

Comenzó mejor el partido el Atlétco Paso, que ejerció una presión alta y tuvo la primera ocasión de gol por medio de Gabri Quintero, solventada por el meta visitante. Pese al buen inicio del equipo verdito, fue el cuadro grancanario el que abrió el marcador cerca del primer cuarto de hora tras un servicio filtrado hacia la carrera de Sullivan, quien se plantó solo en el área y cruzó el balón a la red.

A partir de entonces, las fuerzas se igualaron y ambos conjuntos tuvieron opciones para marcar. Shaheen y Aco perdonaron para sus respectivos equipos, aunque la oportunidad más clara la volvió a tener Gabri Quintero después de un robo en campo contrario a falta de diez minutos para el descanso, pero se volvió a encontrar con la respuesta de Gárate y el 0-1 se mantuvo en el intermedio.

El Atlético Paso metió una marcha más después del receso, ante un rival que esperaba su momento para intentar salir a la contra. Escudero y Ale Martínez no encontraron la portería, mientras que el testarazo de Pezzolesi fue desviado por Gárate con una estirada de mérito. Ya en el minuto 73, la insistencia dio resultado con el empate de Alexis al rematar un servicio de Guille Roque.

A raíz del 1-1, los de Maxi Barrera intensificaron su dominio y el San Mateo se vio obligado a resguardarse, sufriendo para evitar la remontada. Las más claras fueron de Alexis, con un disparo al travesaño; y de Guille Roque, con un tiro en el área chica que salió lamiendo la madera. A pesar del arreón final, el marcador no se volvió a alterar.