Melania Suárez también se lleva la Liga Iberdrola

Broche de oro a 2025 para Melania Suárez. Tras haber logrado el Campeonato de España hace unas semanas en Tenerife PRO Las Américas, la rider lagunera se adjudicó el Open LPA Surf City 2025, lo que le permite, además, coronarse como campeona de la Liga Pro Surf 2025.

En la primera semifinal de la cita celebrada en La Cícer, Melania Suárez se midió a la vasca Silke Martínez, una eliminatoria saldada con triunfo de la tinerfeña, y que le valía no sólo el pase a la final del campeonato sino además el título de campeona nacional 2025. Mientras, Enara Palacios obtenía su puesto en la final con un 8.66 frente a una Adriana Hidalgo que demostró maestría puntuando un 8,23 con dos únicas olas. Ya en la final, y bajo el cielo azul de La Playa de las Canteras y con unas olas radicales se disputó la final femenina del Open LPA Surf City 2025, se produjo un enfrentamiento vibrante entre Suárez y Palacios. Las mejores puntuaciones de ambas llegaron con su tercera ola un 7,35 de Suárez y un 6,33 de Palacios.

Ya coronada como campeona de La Liga Iberdrola 2025, Melania Suárez se hizo con el torneo canario con una combinación de giros que ponía en pie a los asistentes. La rider tinerfeña volvía a hacer historia en la ola de La Cícer, siendo éste su cuarto título del Open LPA Surf City. El tercer puesto para la canaria Adriana Hidalgo y cuarta posición para la vasca Silke Martínez.

En chicos, y tras el trámite de la tercera ronda, los riders que se clasificaban para las semifinales eran Andy Criere –mejor nota global de la jornada con un sobresaliente 17,23–, los canarios Luis Díaz y Kalani Da Silva, y el cántabro Néstor García. Estos tres últimos, además, con opciones para coronarse como campeón de la liga nacional. Con el público en pie, tuvo lugar la primera semifinal, con un Néstor García enorme y que prácticamente conseguía su pase a la final con su primera maniobra, un 9.17, ola casi perfecta y la mejor de todo el campeonato. Luis Díaz y Andy Criere ofrecían por su parte en su semifinal un recital de maestría que mantuvo la tensión hasta el último segundo. Díaz se catapultaba a la final con una nota global de 12,90, triunfo con el que revalidaba ya automáticamente su título de campeón nacional.

En la final Néstor García mostró coraje y espectáculo, pero ganó la experiencia y el arraigo de Luis Díaz, impresionante sobre las olas, con una nota final de 15,50. Tercer lugar para el majorero Kalani Da Silva, que firma un campeonato espectacular y cuarto lugar para el vasco Andy Criere. La jornada puso punto y final con la competición del Open Tag Team que ponía 1.500 euros en juego. En este novedoso formato los surfistas demostraron que la competitividad y la amistad van de la mano en este deporte. Resultaba ganador el equipo Fuerte Team compuesto por Janina Zeitler, Kalani Da Silva y Kamiel Deraeve. En segunda posición, Los Chopiriders, integrado por Melania Suárez, Hugo Hemerning y Jan Bein.